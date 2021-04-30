Немецкий депутат предложил вернуть герою ВОВ Масалову почетное гражданство Берлина

Депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн из «Альтернативы для Германии» заявил, что Герой Великой Отечественной Николай Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина.

«Подвиг Масалова, спасшего маленькую девочку во время войны на улицах Берлина, был замечательным. Поэтому я не понимаю, почему Сенат лишил его почетного гражданства. Мы должны отдать дань уважения его достижениям, а также достижениям других солдат, участвовавших в освобождении Берлина от фашизма», – сообщил Линдеманн РИА «Новости».

По его словам, освободившие город солдаты «должны оставаться почетными гражданами» Берлина, лишение их этих званий в 1990-е годы «было неправильным».

Запрос о восстановлении Масалова в список почетных граждан Берлина направлял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, откуда родом советский солдат. Власти немецкого города ответили, что «мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению», однако «возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно».

В сенате Берлина сообщили, что повторный прием лиц, которых не приняли в список почетных граждан столицы в 1992 году, не предусмотрен, проблема заключается в том, что в Западном и Восточном Берлине до воссоединения были два разных списка почетных граждан.

После воссоединения сенат города решил с одобрения парламента Берлина включить ряд деятелей из «восточного» списка в «западный». Звания почетных граждан лишились 11 представителей советской армии и советской военной администрации, включая Николая Масалова, Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, маршалов Михаила Катукова, Ивана Конева, Василия Чуйкова.

Масалов – уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, скончался в 2001 году в возрасте 79 лет. Масалов был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Сержант Масалов 30 апреля 1945 года принес знамя полка к Ландвер-каналу, до начала штурма оставалось 50 минут, как он услышал плач немецкой девочки, звавшей маму.

Масалов вспоминал, что просил разрешения спасти ребенка, он прополз к ней, поскольку площадь перед мостом простреливалась. На месте он увидел девочку, сидевшую возле убитой матери, солдаты прикрыли его и он вынес ребенка. Сержант получил ранение в ногу, но не сообщил об этом, и встал у знамени полка.

Подвиг Масалова воплотили в монументе Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича – фигура советского воина, который держит спасенную им немецкую девочку, прижимая к груди, а правой сжимает меч.