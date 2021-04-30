Путин уполномочил кабмин выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя.

Документ дает право использовать изобретение или выпускать лекарства без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан», передает ТАСС.

Изменения в Гражданский кодекс позволит оперативно восполнить отсутствие или недостаток в РФ иностранных запатентованных лекарств или медицинских изделий, отмечается в документе. Размер компенсации патентообладателю и порядок ее выплаты утвердит правительство. Сейчас закон разрешает кабмину использовать в интересах обороны и безопасности изобретения, полезные модели или промышленные образцы без согласия патентообладателя при условии уведомления его об этом в кратчайший срок и с выплаты соразмерной компенсации.

Ранее в Минпромторге допустили, что в экстренных случаях и при чрезвычайных ситуациях правительство будет принимать меры для обеспечения россиян необходимыми препаратами, в том числе разрешая российским фармпроизводителям использовать иностранные патенты для выпуска отечественных аналогов.