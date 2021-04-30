Мнение: Посольство США сокращает свою работу в России

Посольство США сокращает свою работу в России

Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.

Причиной ограничений стало сокращение на 75 процентов персонала консульской службы по требованию Москвы. 23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства", – говорится в сообщении посольства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии "недружественных государств".

Список недружественных стран будет определять правительство, до этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на "недружественные действия США и иных иностранных государств". Указ не распространяется на аккредитованных дипломатов.

https://www.svoboda.org/a/31231228.html – цинк

Также посольство США рекомендовало https://russian.rt.com/world/news/858085-posolstvo-ssha-rossiya гражданам, у которых истекают визы, покинуть Россию до 15 июня. Предложения РФ "обнулить" дипломатическую войну остаются безответными.

Относительно самого "Радио Свобода" Госдеп волнуется.

В Госдепе переживают за судьбу «Радио Свобода», которое включено в список иноагентов. «Если власти РФ продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы «РСЕ/РС», мы ответим», – заявил представитель Госдепа Н.Прайс. РС неоднократно ловили на фейках, дезинформации, вбросах. Присвоение «Радио Свобода» статуса иноагента якобы отражает значительную нетерпимость и суровые ограничения.

Прайс «забыл» о том, что RT в США 4 года назад была признана иноагентом и постоянно испытывает трудности в работе в этой стране. Её лишили аккредитации в конгрессе США. В списке иноагентов – компании-партнеры Sputnik USA. Но в Вашингтоне с цинизмом продолжают перекладывать вину с больной головы на здоровую, обвиняя Москву в геноциде СМИ США. В РФ СМИ-иноагенты обязаны маркировать материалы соответствующим образом. «Радио Свобода» игнорирует это требование, за что получает штрафы. Радиостанция задолжала более 53 млн рублей.

https://t.me/boris_rozhin/14802 – цинк

С учетом происходящего в американо-российских отношениях, не думаю, что стоит вопрос "закроют или нет "Радио Свободы" в России. Вопрос, на мой взгляд, лишь в том, когда это произойдет и по какому поводу.

Есть проблемы и у "Медузы".

Зарегистрированное в Латвии, но ориентированное на русскоязычную аудиторию издание «Медуза» предупредило о финансовых проблемах, возникших из-за признания проекта в России иноагентом.

Минюст внес юрлицо «Медузы» — SIA «Medusa Project» — в список иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, 23 апреля 2021 года. Из-за этого «Медуза» уже потеряла рекламодателей, сообщается в обращении редакции на сайте издания.

«Мы резко снизили расходы. У нас больше нет офиса — ни в Риге, ни в Москве. Мы практически отказались от сотрудничества с внештатными авторами. Мы урезали зарплаты: сокращения составили от 30 до 50%», перечисляет редакция «Медузы» о последствиях потери рекламодателей. На даже эти меры не позволят изданию, по собственной оценке, существовать дальше самостоятельно, поэтому «Медуза» попросила своих читателей оформить разовый или регулярный платеж на любую сумму.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/04/2021/608ac2d09a7947687ac214d9 – цинк

Кроме того, РКН снова предупредил Твиттер о необходимости удалять требуемый контент. По заявлению ведомства, после озвученных угроз отключить Твиттер в России и начала замедления его работы, Твиттер удалил лишь 60% требуемых постов и пока что отделывается обещаниями более тесно сотрудничать с РКН. РКН это не особо устраивает, поэтому Твиттеру напоминают, что у него есть срок до 15 мая, чтобы удалить все или почти все из требуемого. Все это конечно хорошо, но не решает проблемы произвольно блокировки Твиттером российских СМИ.

Также до кучи, стоит упомянуть, что вчера яблочному огрызку выписали штраф на миллиард рублей.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) наложила на американскую компанию Apple огромный штраф почти в миллиард рублей – если быть точными, то в 906 299 392 рубля и 16 копеек. Причина тому – злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS.

Эта история началась ещё в прошлом году, когда отечественная компания «Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple из-за того, что американцы не разрешили разработчику опубликовать в фирменном магазине App Store приложение Kaspersky Safe Kids, которое помогает родителям отслеживать местоположение детей. В результате расследования отечественные чиновники обнаружили, что положения правил публикации программ в App Store «содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках».

ФАС выдала Apple предписание об устранении пункта документации, позволяющего компании не допускать в магазин приложения сторонних разработчиков даже в тех случаях, когда они не нарушают правил публикации. "Яблочники" то предписание проигнорировали, поэтому и получили сейчас столь крупный оборотный штраф.

https://ichip-ru.turbopages.org/ichip.ru/s/novosti/fas-oshtrafovala-apple-pochti-na-milliard-rublej-750852 – цинк

Для Apple это конечно не бог весть какая сумма, но в данном случае они собираются судиться с ФАС, оспаривая как сам факт нарушения, так и выписанный штраф.

Все происходящее логично вытекает из процесса деградации отношений США и РФ. И это конечно же еще не конец. Обмены высылками дипломатов, санкциями и контрсанкциями, ограничения работы СМИ, акты цензуры и т.д. и т.п. будут происходить на регулярной основе.

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