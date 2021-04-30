Марунич: Кабмин готовит изменения, которые нивелируют роль наблюдательных советов в госкомпаниях

Кабинет Министров собирается внести изменения в свое постановление от 3 сентября 2008 года №777 “О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики” и нивелировать роль наблюдательных советов государственных предприятий при принятии ключевых решений, пишет Дмитрий Марунич.

По его словам, это станет следующим шагом правительства после увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК “Нафтогаз України” в нарушение процедуры, прописанной в законодательстве и уставе компании.

“С большой вероятностью следующим предприятием, куда [премьер-министр] Денис Шмыгаль назначит “правильного” руководителя, станет “Укрзалізниця”. Уже даже разработан проект документа, в котором написано, что решающую роль в назначении председателя и членов правления теперь будет играть не наблюдательный совет УЗ, а “председатель правления или лицо, временно исполняющее его полномочия”, – отметил Дмитрий Марунич.

По его словам, такие действия полностью противоречат обязательствам, которые взяла на себя Украина, подписывая Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

“Вся логика реформы корпоративного управления госпредприятиями заключалась в том, чтобы отойти от советской практики ручного управления, создать соответствующие предохранители в виде независимых директоров в наблюдательных советах и обеспечить прозрачность работы предприятий”, – подчеркнул эксперт.

Он считает, что Кабмин за один день полностью перечеркнул все позитивные изменения в этом направлении и продемонстрировал европейским партнерам, что уставы, законы и другие официальные документы в Украине не стоят бумаги, на которой они написаны.

“Ими могут пренебречь в частных интересах отдельных лиц. Все заверения относительно внедрения европейского опыта и принципов работы в один день могут превратиться в хлам. Как в такой ситуации должны чувствовать себя чиновники ЕС, которые потратили кучу времени, усилий и денег на то, чтобы Украина имплементировала европейские стандарты? Поверят ли они снова обещаниям украинской власти? Вопросы далеко не риторические, но ответ на них очень неутешительный. Повторюсь. Я не нагнетаю и не драматизирую. ЕС очень дотошно следит за внедрением реформ в Украине и очень четко реагирует на нарушение украинскими властями взятых на себя обязательств. Пример отчета (о выполнении Соглашения об ассоциации – ред.) за 2020 год это ярко демонстрирует”, – написал Дмитрий Марунич.

Контекст:28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен наблюдательный совет “Нафтогазу”, а по итогам заседания правительства набсовет переизбрали заново, в том же составе. Коболев заявил, что заявления не писал, а об увольнении “узнал из новостей”.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года. Он намерен оспорить в суде свое увольнение.

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