Белый дом: Саммит Байдена и Путина запланирован летом в Европе. Вопрос Украины – среди приоритетных

Он отметил, что главная цель переговоров Байдена с Путиным – вывести напряженные отношения между США и РФ “на более стабильный и предсказуемый путь”. По словам Салливана, вопрос Украины “будет в верхней части списка повестки дня такой встречи”.

Салливан подчеркнул, что Байден с нетерпением ждет возможности лично пообщаться с Путиным.

Помощник президента США по нацбезопасности рассказал, что 30 апреля провел телефонный разговор со своим российским коллегой (Николаем Патрушевым. – “ГОРДОН”). Обе стороны ищут место для встречи двух президентов, добавил он.

О телефонном разговоре секретаря Совета безопасности Российской Федерации Патрушева и Салливана в пятницу сообщается на сайте Совбеза РФ. Отмечается, что стороны обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США.

Контекст:30 апреля федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц во время телефонного разговора с Путиным предложил кандидатуру Вены как площадку для проведения саммита президентов РФ и США.

Как писало 15 апреля Iltalehti, провести встречу Байдена и Путина на своей территории предложила также Финляндия. В то же время, по данным издания, с аналогичным предложением выступили Австрия и Исландия.

Байден вступил в должность президента США 20 января.

Его первый телефонный разговор с Путиным состоялся 26 января. Байден в беседе с Путиным подтвердил “решительную поддержку” Вашингтоном суверенитета Украины. Путин отметил, что нормализация отношений между РФ и США “отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества”.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

В течение двух месяцев США ввели несколько пакетов санкций против России: 2 марта минфин применил ограничения против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Кроме того, США ввели ограничения против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

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