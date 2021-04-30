Российский пропагандист Соловьев заявил, что британцы должны молиться на Путина

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30.04.2021, 21:28, Новости дня
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В своем шоу Соловьев обсуждал агрессивную политику ряда стран по отношению к России. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире, что Москва пытается договориться мирно, но Запад этого не хочет, поэтому остается только военное решение ситуации.

Сам же пропагандист рассказал о беседе с высокопоставленным британцем.

“Я ему говорю: “Вы на Путина молиться должны”. Он говорит: “Почему?” В советское время с тем количеством людей, которое зашло в Европу и Великобританию из Азии. Нам бы туда отправить тысяч 5–10 ребят, прошедших подготовку, или наших бойцов с Кавказа, у вас бы такое началось… Скажите спасибо, что мы ничего подобного не делаем и даже в этом направлении не думаем”, – сказал Соловьев.

Контекст:С 2010 года Соловьев работает на государственном канале “Россия 1”. Ведет программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” и “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. Известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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