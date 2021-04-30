Мнение: Колпачки

Позавчера я спрашивала про отличие колпачка от короны, и, если бы я спросила в общем, теоретически, многие ответили бы правильно.

Вы ответили бы, что корона – это иллюзия превосходства, иллюзия своей грандиозности, своей априорно большой значимости для других, а колпачок – это сокрытие своих достоинств, это какая-то сила, которая не то что совсем не выпячивается, а даже прячется.

Друзья, вы знаете эти понятия, мы их не первый год разбираем, верно?

Но вот в чем отличие теории от практики.

Когда я предлагаю не повторить общие слова, а на конкретном примере показать разницу короны и колпачка, все теряются.

И теряются – это еще не самое плохое. Потерялся ты, так молчи, или хотя бы отвечай осторожно, рефлексируя логические несостыковки.

Но большинство моих комментаторов – люди отважные. Они хоть и теряются, но рефлексировать этого не хотят, смело кидаются утверждать то, в чем не уверены. Это и есть корона. Они стараются говорить уверенно, красочно, эмоционально, чтобы таким заходом компенсировать недостаток понимания.

Друзья, рефлексируйте недостаток понимания, отвечайте с его учетом, и тогда я не буду удалять за неправильные ответы. Неправильный ответ – это не беда. Беда – это экспертный тон при абсолютно неверном ответе. Я должна видеть, что, если вы не уверены в своем ответе, но пытаетесь ответить, вы осознаете, что это сложная задача для вас, не ерунда. Такие попытки ответов – это ваша смелость, это плюс к репутации. А когда вы не знаете, но делает вид, что это задача легкая для вас и очень понятная, это очень плохо.

Вот была задача про колпачок. Сложная и относительно новая. Тема с рыбацкими инструментами – вообще очень сложна и это нормально, если вы путаетесь. Куда хуже, если вы жонглируете этими понятиями, делая вид, что прекрасно разобрались, и при этом не разобрались даже частично.

Вам нужно было сравнить “доминантность” Кирюши и “доминантность” КСЖ. У обоих это – в кавычках. У одного – корона, у другого – колпачок, значит реальность у того и другого иная.

Многие писали, что у Кирюши доминантность дутая, а КСЖ реально такой. Но в чем тогда колпачок?

Тогда бы мы говорили, что Киюша доминант в кавчках, а КСЖ без кавычек, и все.

Многие так и думают, и мои слова про колпачок КСЖ восприняли так: “Колпачок? Хм. Ну ок, пусть будет колпачок”.

Это значит вы не хотите учиться ничему новому, вы будете упорно навязвать свои заблуждения.

Корону Кирюши все видят верно, но это совсем легкий вопрос. А вот колпачок КСЖ – сложный.

И здесь надо было подумать.

Вы должны были прикинуть, что корона – это когда вы вместо слабости показываете силу, а колпачок – противоположность, это когда вы вместо силы показываете свою слабость.

Вот в чем отличие. И дальше вы могли бы поразмышлять над следующими вопросами:

1. Зачем вместо силы показывать слабость?

2. Каким образом демонстрация доминантности может быть демонстрацией слабости?

Оба вопроса сложные и очень важные. Но вы бы смогли ответить на них, если бы вот так аккуратно и вдумчиво их разложили.

Но эксперты мои весело рванули по другому пути. Напрямки, через огороды, ломая чужие заборы.

“1. Зачем вместо силы показывать слабость?” Знамо зачем, чтобы обмануть и соблазнить. Чтобы втереться в доверие и как следует другого поюзать. Ну и что ж, что это противоречит всякой экологичности и выглядит как манипуляции? Зато это самый простой ответ.

Получается, что вас вообще не интересует логика, не интересует здравый смысл, не интересует реальное понимание. Вам лишь бы натянуть сову на глобус и ответь какую-то ерунду. И вы предполагаете, что ерунда может оказаться правильным ответом. Значит вы и в других обсуждениях в блоге часто не видите смысла. Для вас это игра в школу, где я делаю вид, что нечто умное рассказываю, а вы делаете вид, что что-то поняли.

И знаете, почему вы то и дело даете такие глупые ответы про нерыб, описываете их щипцы и стремление пролезть в чужие границы? Не только потому, что вы считаете, что это все допустимо для вас. У вас белое пальто по отношению ко всем нерыбам. Вам кажется, что нерыбы – это манипуляторы, а вы сидите в луже, потому что слишком честные. И от этого белого пальто половина моих комментаторов не могут избавиться до конца. Любое сложное задание тут же обнаруживает его.

Так зачем вместо силы показывать слабость?

Если откинуть сразу глупость про “соблазнить” и “обмануть”, включая синонимы, зачем нужен колпачок?

В каком случае вы имеете преимущество, но скрываете его?

Когда вы не хотите, чтобы другой был в курсе вашего преимущества?

Ответ очень простой, друзья.

Всегда, когда не хотите с этим другим делиться.

Это закон общего котла. Имеешь больше, демонстрируешь это активно, так поделить с близкими.

Если не хочешь делиться, помалкивай.

Только не нужно путать колпачок и стремление прибедняться. Стремление прибедняться – это щипцы, которые человек достает, чтобы получить чужое. Если вы не хотите отдавать долг или вкладываться в общее на равных, если хотите льгот, вы тянете таким образом чужое, и это не колпачок, это шипцы. Колпачок – то, что в границах. Вы ничего не должны и не хотите сами предлагать, поэтому помалкиваете про свое преимущество.

И это не только материальных вещей касается. Каждый раз, как вы показываете свои возможности или способности в чем-то, вы как бы предлагаете близкому опору на себя в этом. Многие не осознают это и удивляются, почему их Выскочку так ненавидят. Потому что они не выполняют главного условия – хвастаешься, поделись. Если вы предлагаете другим порадоваться за вас, вы должны сделать выгоду общей. А если вы показываете, что ваша выгода останется только вашей, значит вы дразните других, бросаете им вызов, издеваетесь. Отрефлексируйте, что вы чувствуете, когда показываете свое преимущество. И что вы чувствуете, когда некто показывает преимущество вам.

Нерыбы хорошо знают этот закон. И поэтому если они демонстрируют свои возможности, они делятся, а если по какой-то причине не хотят делиться, помалкивают, скрывают, и в некоторых случаях из этого получается колпачок.

Про колпачок КСЖ я сейчас расскажу, но чтобы вы не забыли это все в тот же момент, как только прочитаете, у меня вам новое задание. Колпачок Казановы.

У Казановы колпачок – прямо противоположен колпачку КСЖ. Но это тоже колпачок.

В сказках у всех почти Иванов-дураков есть колпачки. Их братья умные, а они сами – как бы дураки. Доверчивые такие, простодушные, легкомысленные. Благодаря этому они расслабляют врагов и прячут свою военную хитрость. Так называемая “китайская хитрость” (по принципу Сунь-цзы “война – искусство обмана”) – это колпачок с врагами, а с друзьями обман – не экологичный инструмент. Понятно почему? Вы хотите доверия друзей, близости с ними, значит честность должна быть законом для вас, врать своим нельзя. И чем ближе человек, тем меньше колпачок может быть с ним, большой – не в границах.

В тесте по волшебным сказкам братьев Гримм в сказке про стоптанные башмачки был герой в колпачке. С принцессами его колпачок был очень большим. Он буквально притворился недотепой и простофилей. Потому что принцессы выступали его врагами, угрожали его жизни. А вот со старухой в самом начале сказки его колпачок был намного меньше. Он сказал ей, что ему охота попытать счастья и рискнуть жизнью. Был ли солдат настолько простодушен, чтобы просто так идти и пытать счастье? Вряд ли. Но он не стал рассказывать, какой у него есть хитрый план, хотя план наверняка был. Он дал понять, что просто так пойдет и попробует как валенок. И старуха взяла на себя его опеку, а так как она оказалась колдуньей, это было весьма кстати. Вот это и есть колпачок. Чуть более простодушным и беззащитным показался солдат, чем был на самом деле, и для старухи это стало обаятельным.

Если вы последите за собой, любой скромный человек вызывает у вас симпатию. Если вы чувствуете, что он что-то умеет, но этим не хвастается, он выглядит обаятельным. Это не совсем колпачок, но это явление того же порядка.

А вот колпачок Ивана-царевича, которым он обаял Лягушку-царевну.

“А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну голову повесил.

— Ква-ква, Иван-царевич, — говорит лягушка-квакушка, — почему так печалишься? Или услышал от отца своего слово недоброе?

— Как мне не кручиниться! — отвечает Иван-царевич. — Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковер узорчатый!

— Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера мудренее!

Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать”.

Обратите внимание, Иван – хитрый перец. Его жена до этого уже испекла каравай, потрясший воображение отца. Однако, Иван не кидается к ней с требованием раздобыть где-то ковер, чтобы отец не гневался. Он сидит, повесив свою красивую голову и вздыхает, как бы размышляя, как за ночь сделать ковер. И Лягушке сразу же хочется утешить этого милаху.

Колпачок КСЖ – это грубоватая и туповатая брутальность с теми женщинами, которые хотели бы на него опереться, а он не хотел бы их опекать.

Обычно это женщины, чья значимость для него не очень велика или совсем не велика. Он не против отвечать на их инициативу, но сам бы хотел вкладываться поменьше, собственной потребности вкладываться у него нет.

Все эти женщины пытались нагрузить КСЖ задачей из серии “мужчина должен”. Мужчина должен кормить, спасать, понимать, утешать, защищать, оберегать. Обычный шланг мужчин, которые хотят ускользнуть от женских претензий – это не понимать запросов, не втыкать, не вкуривать, не врубаться. Такой шланг тоже бывает иногда экологичным, а иногда нет. Колпачок – экологичный инструмент, поэтому мы можем говорить, что это именно колпачок, когда человек ничего не должен, не обещал, когда его СЗ намного больше, чем СЗ партнера, когда он использует амплуа дурачка, которое ему идет, которое в границах его имиджа, но является защитой против конфликтогенов его партнера, против щипцов и скалок.

Чем колпачок отличается от экологичного шланга? Более тотальной и эффективной защитой. Шлангом человек прикидывается, принимает форму шланга в ответ на конкретный запрос. Колпачок – часть имиджа. Причем колпачок, как мы знаем, человек надевает на себя не сам, его надевает партнер, но имидж человека является гармоничным для этого колпачка, располагающим к надеванию колпачка. И главное – человек этот колпачок постфактум одобряет, поддерживает, соглашается с ним, принимает, в этом, в общем-то заключается его роль.

В последнем сезоне Абай очень изящно закрылся колпачком от скалок Мадины. Точнее колпачок на него надели сами девушки, те же самые, которые пытались осыпать скалками, но Абай им подыграл. Он согласился, что сексист, шовинист, токсичный ублюдок и даже развил эту мысль. Проанализируйте, как был сделан этот колпачок и в чем он заключался.

А я закончу с колпачком КСЖ.

Диана, Белоснежка, Настя – все хотели бы опереться на мужественное плечо КСЖ, все хотели бы отдать ему свой локус. Но КСЖ этого не нужно. Кто-то писал, что он так хотел соблазнить, что надевал колпачок. Не тупите, друзья. Он делал нечто противоположное. Он показывал женщине, что в нем много токсичной маскулинности и доверять ему себя не стоит. Само по себе это не колпачок, это женщины в коронах тут же надевали на него колпачок. Он такой честный и прямой, но такой грубый и неотесанный по природе своей, и второе так же сексуально как и первое. Вот как выглядел этот колпачок.

“2. Каким образом демонстрация доминантности может быть демонстрацией слабости?”

Для КСЖ демонстрация брутальности в отношениях с женщинами – что-то вроде классического шланга “я старый солдат и не знаю слов любви”, в этом есть что-то даже от арии мертвого жука. Он не пытается этим привлечь, это именно колпачок. “Я скотина, не связывайся со мной”. Но женщинам в короне еще больше хотелось с ним связаться, они хотели его где-то перевоспитать, где-то “принять таким как есть”, где-то даже пожалеть и помочь.

На Кирюше – корона равенства. Вот почему грубоватая брутальность кажется ему не только козырем против мужчин, но и козырем в отношениях с женщинами. Он показывает им, что мачо, надеясь, что их это будет заводить. Но женщин такая демонстрация не заводит.

С Алисой и Нино КСЖ если и использует этот колпачок, то во много раз меньше. Он не скотина, не тупица, он тонкий и умный мужчина. В конфликтные момент он немного прикрывается своим брутальным имиджем как колпачком, показывает себя чуть более туповатым и категоричным, чем он есть, но сверху с ними не заходит и ведет себя деликатно. Не только потому, что это его запрос, его инициатива, еще и потому, что локус ему никто не вручает, в опеке его не нуждается, отклоняться не от чего.

Вы должны запомнить главное отличие колпачка от пыточных инструментов. В колпачке человек никуда не лезет, он прикрывает что-то свое. А то что у многих людей чужой колпачок вызывает желание атаковать и сливаться, это следствие их короны, а совсем не цель человека. Цели что-то извлечь у человека в колпачке нет, а если есть, то это не колпачок.

Попробуете рассказать про колпачок Казановы?

И найдите героя в ФС или где-то еще, у кого корона, с виду похожая на колпачок Казановы, но с противоположным результатом.

И про колпачок Абая тоже расскажите.