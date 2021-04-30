Ястребиная охота

Кубок Гагарина с третьей попытки выиграла «бездомная» команда, и это не единственный парадокс «Авангарда».

Боб Хартли ничего не делал, чтобы привлечь к себе внимание, но камера все время выхватывала именно его. На льду балашихинской арены царила радостная победная кутерьма, но центром празднования был один из немногих не бородатых людей и главный творец победы омского клуба. Первой победы «Авангарда» в Кубке Гагарина.

Игроки «Авангарда» и главный тренер Боб Хартли (в центре). Фото: РИА Новости

За «бездомность» омичи пусть не обижаются. Но ведь факт, что Боб Хартли возглавил «Авангард» в мае 2018-го, когда уже было ясно, что родная омская арена, прослужив всего десять с небольшим лет, стала опасной для жизни.

Это первый и самый главный парадокс — найдя прибежище в подмосковной Балашихе, «Авангард» обрел второе дыхание и «на передержке» добился главных успехов в своей биографии.

Никто и не предполагал, что экстремальная ситуация стимулирует взлет, и именно «ястребы» бросят перчатку лидерам Западной конференции. С этим парадоксом надо разбираться социологам, если таковые интересуются спортивной тематикой. Предположу, что клуб, сохраняя родовые связи, в Балашихе свободен от излишнего давления родных стен. Пусть такой тезис и противоречит всем канонам, первый из которых — «дома и стены помогают».

Но вернусь к Бобу Хартли, 60-летнему франкоязычному канадскому тренеру, который не провел ни одного матча в НХЛ как хоккеист, но в 40 лет уже взял Кубок Стэнли с «Колорадо». С «Авангардом» он прошел по протоптанной Майком Кинэном дорожке, став вторым в мире тренером, который завоевал и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.

Здесь есть любопытный момент — не без магии цифр. «Великий и ужасный» Кинэн свой первый и единственный Кубок Стэнли завоевал с «Рейнджерс» в 1994-м. Через семь лет, в 2001-м, это сделал Боб Хартли с «Колорадо». Оба на время не по своей воле прерывали тренерскую деятельность, работая экспертами на ТВ. Для обоих приезд в Россию стал новым вызовом. Кинэн с «Магниткой» взошел на вершину спустя 20 лет после триумфа с «рейнджерами». И Хартли сделал то же самое с «Авангардом» спустя ровно 20 лет после самого успешного своего сезона в НХЛ. И спустя семь лет после победы Майка Кинэна с «Магниткой».

Одно отличие — Майк Кинэн привел «Магнитку» к золоту в первом же своем сезоне в Континентальной хоккейной лиге. Боб Хартли в первом российском сезоне дошел до финала, где без шансов всухую уступил ЦСКА. Второй сезон с Хартли «Авангард» провалил, но розыгрыш Кубка Гагарина в прошлом году не был завершен, и эта недосказанность как-то скрасила неудачу. Канадца оставили у руля, и он, обещавший весной 2019-го подумать, как обыграть ЦСКА, обещание выполнил.

Это был третий финал омского клуба в достаточно короткой истории Кубка Гагарина, и четвертый финал ЦСКА за последние пять лет. На двоих нынешние финалисты до весны-2021 проиграли четыре финальных серии — этого вполне достаточно, чтобы считать их в какой-то мере неудачниками. Но Игорь Никитин, десять лет назад возглавлявший «Авангард», где провел лучшие свои годы игровой карьеры, уже побеждал Боба Хартли в качестве наставника ЦСКА. Так что можно предполагать, что мотивация у канадца, как и у всего «Авангарда», была чуточку сильнее, чем у соперника.

У ЦСКА главным препятствием на пути к финалу стал не питерский СКА, а ярославский «Локомотив». «Авангарду» пришлось изрядно повозиться с «Магниткой» и провести полный серийный цикл с «Ак Барсом». Честно говоря, в роли финалистов омичей я не видел — мало того, что в одном из матчей они уступили «Металлургу» с разгромным счетом 1:7 — они и в серии с «Ак Барсом» поначалу смотрелись похуже. Но только поначалу — по части мощного наката на финиш соперничать с ними не смог никто. При прочих примерно равных с соперниками качественных составляющих нынешний «Авангард» в каждой серии находил резервы для усиления игры, проявляя поистине стальной характер и способность к выживанию в неблагоприятных условиях.

От «Арены Балашиха» до «ЦСКА Арены» — всего ничего, «автобусное» комфортное расстояние обеспечивало командам возможность лучше восстанавливаться. И казалось, что ЦСКА сохранит свой главный козырь, сохраняя интенсивность игры. Так поначалу и было — команда Игоря Никитина первой взяла два матча подряд и была на волосок от победы в четвертой встрече. Она стала, как потом окажется, ключевой и самой остросюжетной во всей серии. ЦСКА и вел с достаточно комфортным преимуществом, и упускал его, и проигрывал до последних секунд, и сравнял счет за мгновение до сирены, и получил большинство на первых минутах овертайма, и мог решить в этот момент все вопросы. Но в меньшинстве забил «Авангард».

Гол омича Павла Дедунова и дисквалификация на один матч лучшего снайпера плей-офф Максима Шалунова перевернули ход серии, «Авангард» вцепился в шанс и не упустил его. В оставшихся двух встречах армейская атака сработала вхолостую при удручающе примитивном хоккее. А «Авангарду» хватило двух шайб в пятом матче и всего одного гола в завершающем шестом.

Фото: РИА Новости

Тут можно было вспомнить, что впервые чемпионом РФ еще в суперлиге «Авангард» стал в 2004-м, в решающем матче обыграв в Магнитогорске «Металлург» в буллитной серии. Тогда после основного времени и овертайма на табло красовались нули, хозяева были куда искушеннее в послематчевых «пенальти», но омичей вдохновляла хладнокровная ярость великого Валерия Белоусова, который как отставленный «Магниткой» ее золотой тренер жаждал реванша.

Даже находящийся не в лучшем физическом состоянии ЦСКА перебегать невозможно, но вот перехитрить и перетерпеть вполне достижимо, что омичи с блеском и доказали в двух завершающих матчах финальной серии. Не умаляя достоинств лучшего, на мой взгляд, игрока финальной серии, защитника Дамира Шарипзянова, как и всей обороны «Авагарда», все же замечу, что на фоне проблем с составом и усталости креативность форвардов ЦСКА оказалась близкой к нулю. Можно восхищаться спортивным подвигом того же Шарипзянова, который трижды подряд в концовке решающей встречи блокировал броски ЦСКА, но то как армейцы распоряжались большим численным преимуществом в течение почти двух минут, просто удручало. «Авангарду» было нелегко выстоять, но соперник ему помог, не предложив ничего такого, что поставило бы тренерский штаб омичей в тупик.

Шарипзянов, не покидавший площадку в последние минуты, позже скажет, что понимал, если команда выстоит втроем, матч она уже не отдаст. А его слова «пальцы сломаны, все болит, но ничего страшного!» дорогого стоят.

Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина высоким качеством хоккея, увы, не отличался. Но его спасло высокое качество интриги, которое в первую очередь обеспечил «Авангард». Да, если бы мне еще год назад сказали, что самым ценным игроком будущего плей-офф будет признан Сергей Толчинский, я бы несказанно удивился. Как и тому, что главными героями финальной серии станут чешский вратарь Шимон Грубец, защитник Дамир Шарипзянов, форварды Клим Костин и Рид Буше. Впрочем, дальше можно перечислять весь состав «Авангарда», включая помощников главного тренера, многолетнего соратника Боба Хартли Жака Клутье, который отвечал за постановку игры в меньшинстве, и Константина Шафранова, который ставил игру в большинстве. В меньшинстве, кстати, омичи забросили два ключевых гола в финальной серии.

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Пять хоккеистов «Авангарда» стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина — Алексей Емелин два раза побеждал с «Ак Барсом», Максим Чудинов, Илья Каблуков и Илья Ковальчук добивались этого с питерским СКА, Алексей Береглазов — с магнитогорским «Металлургом». Пестрый состав у победителей, тут возразить нечего. Но в этом розыгрыше они были единой командой, которая во многом спасла интригу завершающей части сезона и честь всего отечественного хоккея. «Подмосковные сибиряки» стали седьмым по счету клубом, взявшим главный приз КХЛ. По предварительному раскладу это казалось не очень логичным, но Бобу Хартли, как мы убедились, виднее.

Пару слов о Ковальчуке. 38-летний знаменитый форвард вернулся из НХЛ на щите вроде как доигрывать, оценил свою роль скромно — что в его случае «надо было приехать и не помешать», но так «не помешать» согласились бы многие российские звезды, близкие к завершению заокеанской карьеры. Признаю, что с оценкой его роли в «Авангарде» слегка поторопился.

Ковальчук играл под руководством Хартли в середине десятых в «Аталанте». Он, кстати, в Омск нынешнего золотого тренера «Авангарда» и сосватал.

Владимир Мозговой

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