Мнение: Купленные США, уличная жизнь в Лос-Анджелесе и вина белого человека

1. Примечательная особенность истории капиталистических Соединённых Штатов состоит в том, что бóльшая часть территории страны когда-то была официально куплена у соседних стран и колониальных держав. Цены на покупки хорошо известны, так как крупные сделки оформлялись документально (см. карту):

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/mxojxn/purchased_territories_of_the_united_states/

Огромная территория Луизианы (бассейн Миссисипи и Миссури) обошлась в 15 миллионов долларов, Флорида – в 5 миллионов, бывшие северо-западные части Мексики – в 15 и 10 миллионов, Аляска – в 7,2 миллиона. Даже если учесть, что с учётом инфляции миллионы долларов за два века превратились в сотни миллионов, это были исключительно выгодные сделки.

Но это ещё не всё. Карта не показывает более мелкие покупки земли у аборигенов и приобретения в период до обретения США независимости. Хорошо известна история о покупке голландскими колонистами острова Манхэттен (ядро современного Нью-Йорка) за 60 гульденов у местных индейцев (точнее, был произведён натуральный обмен на вещи такой стоимостью).

Сейчас, по разным оценкам, это соответствует 3-15 тысячам долларов, при том что стоимость земли в Манхэттене составляет десятки миллиардов долларов.

2. Читатели прислали ролик про Лос-Анджелес, один из самых дорогих для жизни городов США. Мегаполис, по размерам лишь немного уступающий Москве:

https://www.youtube.com/watch?v=PotnG6KqIMA

Цитирую из письма:

Реальная жизнь в Лос-Анджелесе плюс прогулка по гетто. Показывает серьёзную проблему с гетто в США. С одной стороны, всё это куда хуже, чем даже самый наш плохой рабочий район в любом постсоветском городке. То есть, что бы не говорили люди “Да Челябинский ЧТЗ ничем не лучше!” жила я в Челябинском ЧТЗ, соседи добрые, много заводских пенсионеров, служивых людей, лужайки ухоженные, а при должной аккуратности и хорошем круге общения криминогенная обстановка практически не чувствуется. Да и в гетто преступность выше прям в разы, а у нас в криминогенных районах от силы на десяток процентов. То есть все-таки в России нет полноценных гетто.



И второй интересный факт – по статистике чернокожие повинны в большей части тяжких преступлений США. Так вот, интересный факт – как раз таки из гетто и идут эти преступления. И как раз таки основная претензия черных активистов к правительству в том, что правительство само создает эти преступления, вместо того, чтобы реально заняться проблемой.

3. Профессорка из Университета Колорадо, китаянка, объясняет, что в нападениях негров на азиатов виноваты белые:

https://theconversation.com/white-supremacy-is-the-root-of-all-race-related-violence-in-the-us-157566

Суть всего этого опыта заключается в том, что антиазиатский расизм имеет тот же источник, что и античерный расизм: превосходство белых. Поэтому, когда черный нападает на азиата, столкновение подпитывается, вероятно, расизмом, но очень конкретно превосходством белых. Превосходство белых не требует, чтобы белый человек закреплял его.

В соцсетях обсуждали историю нападения негритянки на 64-летнего детектива азиатского происхождения. Когда её поймали и спросили, зачем она это сделала, та сказала, что думала, будто это «обычный азиат». Ещё одна типичная история:

Яо Пан Ма потерял работу в ресторане и собирал банки на улице, чтобы поддержать семью. Вчера его атаковал прохожий в Восточном Гарлеме: повалил на землю и бил ногой в голову. Сейчас он в коме. По ссылке жена показывает его фотографию, в комментариях же выложили фото подозреваемого.

https://9gag.com/gag/agBQxdg