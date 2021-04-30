В Шотландии обнаружена окаменелость возрастом в миллиард лет

Удивительное открытие сделали ученые из Великобритании, исследовавшие территорию озера Лох-Торридон в Шотландии. Там обнаружена окаменелость древнего существа, жившего один миллиард (!) лет назад.

Не исключено, что именно оно и является одним из неизвестных до сих пор звеньев эволюции живых организмов на Земле. Окаменелость ученые назвали Bicellum Brasieri. По мнению ученых, это единственный самый ранний организм (из известных), у которого сразу два типа клеток.

Возможно, данная находка сможет пролить свет на тему перехода одноклеточных организмов в многоклеточные, считают ученые. Впрочем, ответы на этот и другие важные для науки вопросы мы получим не сразу. Придется набраться терпения и обождать, пока ученые сделают свою работу.