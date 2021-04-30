 

Мнение: Непристойное дело

30.04.2021, 20:44, Разное
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Совершенно уже дикое, непредставимое дело – посадили Боровикова, члена “штаба Навального”, за… распространение порнографии. “Распространение” заключалось в том, что он… поделился ссылкой на клип группы Раммштайн “Пусси”. Причем – поделился аж 7 лет назад. Я, естественно, полез смотреть видосы на Ютуб – “Пусси” там находятся сразу же. Вот, собственно, оно:

То есть тут уже – разрыв мозга. Всякий, кто имел дело с Ютубом, знает, что более ханжеской и озабоченной “как бы чего не вышло” сети и придумать нельзя. В Ютубе банят и трут видосы даже за НАМЕК на какую-нибудь обнаженку абсолютно безжалостно – что уж говорить про порно! Другими словами, правило на уровне аксиомы: если что-то лежит на Ютубе – это с ГАРАНТИЕЙ не порнография по самым строгим критериям!

Но более всего потрясает невероятный цинизм и лицемерие, содержащийся в самой формулировке уголовной статьи – “распространение порнографии”. Что?? ЧТО, Б….?!! В стране еще существует такая статья?!! КАК, ХОЛМС?! Это при том, что Рунет буквально ЗАБИТ всевозможной порнографией буквально под завязку, причем для этого не нужно предпринимать никаких вообще усилий – ЛЮБЫЕ извращения, любые позы и любые сочетания находятся просто по запросу в том же Яндексе. Без ограничений в принципе! Тысячи, миллионы “роликов”, если их можно так назвать. И в такой ситуации у нас некто Боровиков из Мурманска совершает страшное УГОЛОВНОЕ преступление, давая ссылку на какой-то ОДИН клип?? Причем на клип, в котором никакой порнографии как раз нет?

Но ведь в таком случае нужно весь Яндекс, поголовно, вплоть до уборщиц, посадить на 2,5 года? Или я чего-то не понимаю в юриспруденции?

Шизануться просто. И парня жалко, и как обычно – жутко стыдно, что у нас ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ не работает система правосудия. Просто до ужаса.

Нет, непристойности в РФ искать не надо – непристойность к тебе придет сама.

Источник: Размышления вольного социолога



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