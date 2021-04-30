Что происходит с глазами космонавтов, которые остаются на орбите в течение года



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Офтальмологи озабочены изменениями в глазах космонавтов, которые длительно остаются на орбите. О нейроокулярном синдроме, связанном с космическим полетом, известно уже несколько лет. Он развивается у космонавтов, которые выполняют миссии дольше одного месяца. Его диагностируют при осмотре глазного дна. К его признакам относятся отек оптического диска (места выхода зрительного нерва на сетчатку) и несколько других симптомов, которые могут обнаружить только специалисты. Сильный и продолжительный отек и другие проявления этого синдрома грозят нарушением зрения. Прошлогоднее исследование показало, что нейроокулярный синдром развился у 70% команды после шестимесячного полета.

Ранее офтальмологи обследовали космонавтов, которые пребывали на орбите не более шести месяцев. В новом исследовании американские ученые заинтересовались глазами двух человек, участвовавших в исследовательской миссии в течение одного года. Это были американец Скотт Келли и россиянин Михаил Корниенко, сообщает CNN.

«После того, как космонавты начали проделывать длительные, около шести месяцев, полеты, мы стали обнаруживать изменения в глазах некоторых их них. После двухнедельного полета на Space Shuttle мы такого не видели», – сказал CNN Брендон Масиас (Brandon R. Macias), директор Лаборатории сердечно-сосудистого здоровья и зрения Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне, соавтор нового исследования.

Данные о здоровье глаз Келли и Корниенко после полета ученые сравнили с их показателями перед вылетом. У обоих обследованных космонавтов ученые обнаружили структурные изменения в глазах. У одного из них развился легкий отек зрительного нерва, у другого – отек и прогрессивное появление складок на сетчатке. Такие складки также потенциально опасны для зрения, эти изменения не всегда исчезают полностью. Однако оба космонавта не жаловались на зрение.

Масиас отметил, что более длительные полеты могут привести к более серьезным нарушениям со стороны глаз. В таком случае структурные изменения будут сохраняться дольше, поэтому риски, включая необратимое повреждение сетчатки, увеличиваются. Полеты длительностью более года планируются в обозримом будущем, ученые планируют провести новые исследования здоровья глаз космонавтов.