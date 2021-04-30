 

Избившего педиатра в Петербурге отца двоих детей посадили под домашний арест

30.04.2021, 20:40, Новости дня
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Напавшего в Петербурге на врача-педиатра Илью Борисова в поликлинике №33 Невского района посадили под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отец двух детей Илья Борисов напал в поликлинике на врача после того, как его супруга с восьмимесячной дочерью вышли из кабинета доктора, отказавшего им в прививке препаратом «Пентаксим», пишет «Фонтанка».

Пострадавшему поставили диагноз «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», Борисов стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство».

Его арестовали до 28 июня, мужчине запретили покидать дом, общаться с лицами, обладающими информацией по уголовному делу, отправлять и получать сообщения, пользоваться смартфоном и интернетом.

В середине апреля в Красноярском крае компания пьяных мужчин ворвалась в приемный покой больницы, один из молодых людей избил врача.



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