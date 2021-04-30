 

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID в России

30.04.2021, 20:40, Новости дня
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Ситуация с распространением коронавируса в РФ стабильная, критического роста заболеваемости не отмечается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу «Россия 24».

«В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», – передает ТАСС слова Поповой.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что распространение COVID-19 в РФ достигло «мягкого плато», однако опасность сохраняется.

Глава Роспотребнадзора призывала ранее не планировать массовые мероприятия на майские праздники, а провести выходные в кругу семьи.



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