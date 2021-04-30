 

Американские СМИ устроили шоу вокруг российской базы в Судане

30.04.2021, 20:38, Разное
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Суданские СМИ, связанные со «старшими братьями» в Соединенных Штатах, продолжают информационную кампанию против базы российского флота в Судане, на побережье Красного моря. Фейки, вбрасываемые от лица анонимных источников, легко опровергаются, однако влияют на имидж России, считает востоковед Вячеслав Матузов.
Военно-морской флот РФ создал пункт материально-технического обеспечения в Порт-Судане в ноябре 2020 года. 28 апреля российская база подверглась информационной атаке — анонимные источники рассказали авторитетным арабским и американским СМИ, что власти в Хартуме без объяснения причин заморозили соглашение с Россией, и якобы в ближайшее время россиянам придется покинуть африканский берег. Фейк был опровергнут уже наутро, когда свои комментарии дало посольство РФ в стране.

По мнению Матузова, информационная кампания была заказана из Вашингтона, и будет продолжаться. В суданских СМИ публикуются безумные сообщения о масштабах российского присутствия.

«Якобы там десятки километров территории с расположением доков для ремонта атомных подводных лодок, корабли с ядерными боеголовками. Все это подается очень выпукло и приходится многое опровергать», — отмечает Матузов.

По мнению востоковеда, простым суданцам российская база не мешает и панические сообщения о «русских, захватывающих Африку», не могут серьезно повредить отношениям Хартума и Москвы.

«Я полагаю, что усиление активности РФ на африканском континенте вызывает большое беспокойство у некоторых европейских союзников США, у которых там есть свои интересы, свои позиции, которым РФ бросает определенный вызов, — отмечает эксперт. — Сейчас усиление РФ вызывает неприятие со стороны многих. Нам просто надо быть готовыми к этому».

Вячеслав Матузов предупредил — Запад начал борьбу не со скромным пунктом ВМФ РФ в Судане, хоть он чрезвычайно неудобен для планов США. Борьба ведется с любой активностью Минобороны в Африке, и российским военным следует быть готовым к противодействию любого рода.



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