 

Краснодар переименуют в Казакоград

30.04.2021, 20:39, Разное
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Депутаты городской дума Краснодара единогласно поддержали инициативу переименования города — с 1 июня 2021 года столица Кубани будет официально называться Казакоград:

– В конце прошлого года к нам обратилась инициативная группа граждан с просьбой рассмотреть вопрос об отказе от большевистского названия нашего города. Действительно, вопрос этот давно назрел, все мы помним о геноциде казачества, который устроил Ленин. Самым простым было бы вернуть исторические название — Екатеринодар. Но по итогам масштабного исследования выяснилось, что далеко не все горожане поддерживают такое решение. В итоге мы решили остановиться на компромиссном варианте: испокон веков наш город связан с казаками, а град — это исконно русское название большого населённого пункта. Так и получился Казакоград. Я полностью поддерживаю решение городской думы и сегодня же подпишу указ о переименовании, – заявил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Как нам стало известно, в ближайшее время могут быть переименованы и другие города в Краснодарском крае, а 2022 год будет объявлен годом памяти репрессированных казаков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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