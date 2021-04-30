Мнение: Киргизия и Таджикистан. 30.04.2021

Коротко по ситуации на киргизо-таджикской границе.

1. Несмотря на достигнутые вчера договоренности о прекращении огня, спорадические перестрелки на границе вспыхивали и сегодня. В обед киргизы снова заявили, что огонь на границе прекращен.

2. Опять же, несмотря на договоренности об отводе тяжелой техники и войск в места постоянной дислокации, с обеих сторон фиксировалось перемещение бронетехники по направлению к границе. Ввиду этого в обед 30 числа снова было заявлено, что отвод тяжелой техники будет осуществлен в течение предстоящих суток.

3. За вчера у Киргизии заявлено 31 убитый и 134 раненых (военных и гражданских) + 2 гражданских попали в плен к таджикам, У Таджикистана 3 убитых и 31 раненый + 2 военных попали в плен к киргизам. Возможно, список потерь будет увеличиваться, тем более, что стрельба продолжалась и сегодня.

4. Общее число гражданских лиц вывезенных из зоны боевых действий только у киргизов превысило 20 тыс. человек.

5. МИД РФ призвал стороны к дипломатическому решению спорных вопросов и недопущению возобновления боевых действий на киргизо-таджикской границе. В Кремле сообщили, что Путин готов выступить посредником (примерно в том же качестве, как это было с Арменией и Азербайджаном). Для РФ конфликт между членами ОДКБ это последнее, что вообще нужно в Средней Азии.

6. Обе стороны продолжают заявлять, что причиной конфликта, который перерос в боевые действия являются действия оппонентов. В сети также гуляют версии о том, что ситуацию спровоцировали действия США, Узбекистана, Турции (нужное подчеркнуть), тем не менее, пока что доказательств вовлеченности третьей силы в организацию конфликта не представлено, что не отменяет возможности использования конфликта в интересах третьих сил.

7. Конфликт очевидно переводят в замороженное состояние (если этому не помешают новые провокации и обстрелы), но на разрешение его в скором времени рассчитывать не приходиться – стороны уже не первый десяток лет не могут демаркировать границу. и вряд ли это случится после очередного инцидента, который конечно не способствует договороспособности сторон. Так что прекращение конфликта представляется временным и будущие споры будут провоцировать новые вспышки военной напряженности.

Видео с места событий в телеграме выкладываю – https://t.me/boris_rozhin

На заглавной фотографии погибшая в замесе 12-летняя девочка из Киргизии.

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