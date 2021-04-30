Гордон: Если на западе Украины хотят памятники Бандере, пожалуйста. Если на востоке не хотят, не надо их ломать! Когда зарплата украинца будет €1000, поговорим о героях

“Российская Федерация ведет уже семь лет активную гибридную войну против Украины. Я сильно сомневаюсь, что Россия настолько обезумела, что войдет вооруженным путем на остальную территорию Украины (она уже вошла достаточно), но гибридная война проводится очень успешно путем сталкивания украинцев – по национальным признакам, конфессиональным, отношению к разным героям… У РФ огромное количество агентуры на территории Украины, причем эта агентура проникла в верхние слои руководства страны, я об этом говорю много-много лет. Раньше говорили, что Гордон сумасшедший, он считает многих агентами. Слава богу, что сегодня уже начали появляться документальные подтверждения, кое-как государство на это реагирует”, – отметил Гордон.

Он напомнил, что Служба безопасности Украины несколько лет назад открыла архивы КГБ.

“Слава богу, архивы КГБ Украина рассекретила, она не рассекретила только агентов КГБ, агентов ФСБ, которые по-прежнему отравляют Украине жизнь… Даже Польша назвала [бывшего президента] Леха Валенсу, который вырвал страну из коммунистических лап, агентом спецслужб. Литва, Латвия засветили советскую агентуру. У нас – мне [почетный патриарх Православной церкви Украины] Филарет рассказал – ни одного епископа, ни одного руководителя прихода не назначали без согласования с КГБ. Поэтому пока мы не разберемся с агентурой КГБ, ФСБ и ГРУ ГШ РФ, будет плохо дело. Они, повторяю, работают на сталкивание украинцев”, – отметил журналист.

При этом Гордон подчеркнул, что Украина – “очень разная страна” и с очень трагической историей.

“Сегодня нам надо сказать: у нас одна страна, мы разные на западе и на востоке, но мы все украинцы. Мы любим свою страну. Если мы хотим, чтобы Украина осталась единой страной, нам надо толерантно относиться друг к другу, героям друг друга. Если на западе хотят, чтобы были памятники [лидеру Организации украинских националистов Степану] Бандере, пожалуйста. Если на востоке не хотят памятников Бандере, не надо их ломать! Будущее покажет. Когда средняя зарплата украинца будет начинаться с €1000, тогда поговорим про героев, конфессии и все остальное”, – сказал журналист.

Гордон отметил, что негативно относится к советскому маршалу Георгию Жукову. Журналист назвал его “кровавым упырем”, который “бросал сотни тысяч людей тупо на смерть”. Но если жители Харькова настаивают на его памятнике или проспекте его имени – не нужно им противостоять, считает основатель интернет-издания “ГОРДОН”.

“Исходя из того, что я хочу, чтобы Украина была единой: хотят в Харькове памятник Жукова – ешьте, пусть стоит, пусть будет проспект Жукова, но не забывайте о [советском генерал-майоре, правозащитнике Петре] Григоренко (в Харькове с 2016 года продолжается судебная тяжба о переименовании проспекта Маршала Жукова в проспект Петра Григоренко. – “ГОРДОН”). Ну что за упоротость такая? Что за взгляд, устремленный в одну точку? Нужно быть широким, нужно быть толерантным. Сохранить Украину нужно. Сегодня Украина на пороге большой беды. Нас может не быть. Поэтому нужно быть толерантными, хорошо изучать историю и понимать, что [Вторая мировая] война была огромной трагедией, в ее горнило попали миллионы невинных, хороших, честных ребят. Погибли лучшие. Самые лучшие”, – сказал журналист.

Он отметил, что считает советский этап истории Украины отвратительным.

“Если говорить о советском прошлом – это отвратительное прошлое. Отвратительное! Это была отрицательная селекция, геноцид собственного населения, когда руководство страны убивало своих граждан за несогласие, за инакомыслие. И когда в стране с такой плодородной землей во время Голодомора погибают миллионы людей, когда эта страна бездарно бросает миллионы людей во время войны, в которой она сама виновата, на поля сражений, когда она не хоронит своих погибших бойцов десятилетиями и когда спекулирует, как сегодняшняя Россия, которой нечем гордиться, кроме прошлого, которое она сама героизировала, – все это вызывает возмущение… Я считаю, что гордиться советским прошлым – это или глупость, или непонимание, или задание”, – отметил журналист.

Гордон сказал, что нужно говорить о преступлениях советской власти, но, с другой стороны, нельзя “насаждать фашистскую символику”. Журналист раскритиковал проведенный на этой неделе в Киеве марш в честь годовщины создания дивизии СС “Галичина” (это военное образование, которое существовало в 1943–1945 годах в составе военизированных формирований нацистской Германии Waffen-SS).

“Когда отмечаются годовщины УПА, говорят об украинских патриотах, которые боролись с советской властью. И правильно боролись, потому что советская власть пришла во Львов, Тернополь, в другие области и стала ни за что издеваться над людьми, убивать их, ссылать… Люди жили и не хотели этих танков с красными звездами и НКВД. У них была другая жизнь. Вдруг к ним пришли и начали рассказывать, как им жить. Естественно, они боролись против этого советского беспредела. Я их понимаю. Но проводить марши дивизии СС – это плохо. В Германии этот марш не дали бы провести, потому что это была дивизия СС. Те, кто туда [в дивизию] пошли, боролись с советской властью, но дивизия СС… Давайте тогда проводить марши [вооруженных сил гитлеровской Германии] Вермахта, они тоже боролись с советской властью. Поэтому не надо мухи и котлеты смешивать вместе. Нужно четко сказать: марши дивизии СС нельзя проводить. Государство, которое у нас сегодня слабое, нашло в себе силы бороться с коммунистической символикой (и правильно сделало, всех этих лениных, дзержинских и тому подобное надо к чертовой матери сносить), но надо сказать, что нельзя насаждать фашистскую символику с другой стороны. И это будет правильно. Нельзя допускать марши дивизии СС, нельзя, потому что весь мир смотрит на нас, как на дикарей”, – убежден журналист.

Он отметил, что за последние годы государство провело “колоссальную работу” в плане декоммунизации.

“Это было важно сделать. Нужно было окончательно попрощаться с советской властью, которая в головах у многих до сих пор сидит. Это огромная проблема. Проблема ментального рабства (кстати, это присуще России в полной мере) у наших граждан до сих пор осталась… Первый Майдан 2004 года – это была первая попытка прощания с советской властью, а Майдан 2013 года – финиш этого прощания”, – отметил журналист.

По его мнению, памятники советской эпохи не нужно уничтожать, вместо этого в Украине нужно создать парк советского периода.

“Мне как киевлянину очень больно, что с памятниками, которые были произведением искусства, обошлись неправильно. Я считал и считаю, что нужно сделать парк советского периода, где показать всю эту многолетнюю глупость: мемориальные доски, эти уродливые памятники [советским деятелям], но и собрать там памятники, которые были произведениями искусства, как, например, памятнику [лидеру российской революции 1917 года Владимиру] Ленину на Бессарабке… Туда водить детей и рассказывать: “Смотрите, дети, в течение 70 лет советской власти и после еще 25 лет мы жили с этим… Нас убивали, нас ссылали в лагеря, нас бросали бездарно воевать, мы погибали под эгидой этих памятников”, – предложил журналист.

Контекст:В 2015 году Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики. В том же году он вступил в силу.

Согласно закону, в Украине должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

В 2020 году глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал, что за годы декоммунизации в Украине было изменено 51 тыс. топонимов, демонтировано 2,5 тыс. советских памятников (из них более 1,3 тыс. – это были памятники Ленину), писало агентство “Укринформ”.

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