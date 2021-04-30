Один из самых масштабных пожаров в Калифорнии оказался попыткой скрыть убийство

По данным шерифа округа Солано Тома Феррари, в предполагаемом месте, где началось возгорание, нашли тело 32-летней Присцилы Кастро.

Спустя месяц после инцидента полицейские задержали Виктора Серритено. Правоохранители считают, что он убил Кастро и устроил пожар, чтобы скрыть это.

Как отмечают в полиции, Кастро и Серритено 16 августа 2020 года (за два дня до пожара) пошли вместе на свидание. После этого женщину больше никто не видел, ее автомобиль нашли брошенным. У женщины осталась девятилетняя дочь.

Контекст:Как отмечает CNN, устроенный мужчиной пожар позже слился с другим пожаром, превратившись в LNU Lightning – пятый по величине пожар в истории Калифорнии. В результате него погибло шесть человек, сгорело 363 тыс. акров земли и разрушено почти 1,5 тыс. построек в округах Сонома, Лейк, Напа, Йоло и Солано.

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