В Черниговской области четверо детей в семье отравились грибами

“Печень и другие органы отказали, а также центральная нервная система. Она в коме к нам уже попала. Было поражение тяжелое центральной нервной системы с самого начала”, – сказала директор областной детской больницы Ольга Иванова.

Четверо детей из села Александровка отравились грибами 26 апреля, писало Общественное. В ночь на 27 апреля в больницу без сознания привезли пятилетнюю Алину и семимесячного Виктора. Позже в больницу попали трехлетняя Вероника и ее шестилетний Тимофей. Грибы собирал их отец. Грибы пожарили с картофелем и накормили семью.

По информации Общественного, многодетная семья с 2012 года состоит на учете социальных служб.

“В 2015 году сельским советом и службой по делам детей было инициировано лишение родительских прав. Но суд встал на сторону родителей и детей решили оставить в семье”, – рассказала староста Олешнянского округа Наталья Бочарова.

По ее словам, в доме семьи антисанитария, за детьми нет должного ухода.

“На наши замечания и рекомендации внимания не обращали вообще”, – сказала Бочарова.

Мать отравившихся детей Евгения находится с ними в больнице. Она снова беременна, сообщило Общественное.

Биолог Юрий Карпенко рассказал журналистам, что дети отравились сморчками.

“Этот гриб опасен для печени человека и для нервной системы. Небольшие концентрации могут вызвать рвоту, нарушение пищеварительной системы. Более крупные концентрации способствуют тому, что человек может впасть в кому. Токсины не утилизируется и термически не обезвреживаются”, – подчеркнул специалист.

—