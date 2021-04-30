Комментарий Прокловой – Личное мнение

Рассказавшая о домогательствах в детстве актриса Елена Проклова наконец дала комментарий, когда уже все, включая даже Лию Ахеджакову, заклеймили её позором.

«Каждый имеет право на свое мнение», — заявила актриса корреспондентам и положила трубку.



Фото: Соцсети

Что я скажу?

Если бы Проклова была помоложе, Диденко с Шурыгиной просто бы отдыхали в сторонке.

Вбросила. Замолчала. Народ стал строить догадки. В ответ полились тонны говна по трубам — вдовы, коллеги покойного высказались, чтобы обелить память усопшего.

Между тем, Проклова не называла фамилий. Если вдруг подумали о своём муже говно, вы имеете право на это.

Все любят интриги кордебалета. Иглы в пуанты, разрезать перед спектаклем корсет. Советская артистическая школа не столь известна. Однако некоторые её представители набрасывают так, что сами потом стоят в белом, а все вокруг — в говнеце.

Куда там до них балетным и нынешним блогеркам из Тик-Тока?

Имя домогателя, который лез с половым членом к 15-летней девочке, Проклова не называла. Ахеджакова сама решила, кто это был, и вдруг заявила:

«Я Табакова люблю и уважаю. И считаю, что Проклова поступила просто омерзительно! Это мерзость [слова Прокловой]! Я знаю Олега Палыча, глубоко уважаю его и люблю. И дружу с его первой женой — Людмилой Ивановной Крыловой. Больше я ничего не могу сказать».

Да ты, Ахеджакова, уже всё сказала — что тут добавить? Сама решила, сама приплела Табакова. Впрочем, и все остальные сделали то же самое — сдали покойного Палыча. Все на него подумали, включая Зудину.

Вот лично я не верю Прокловой и не верила ей с самого начала. И потому Табакова не называла. А вот его коллеги, друзья и прочие, встав на его защиту, сами и опорочили его светлую память.

С такими друзьями, как говорится, врагов не надо!

Как вам набросик Прокловой? Впрочем, важный вопрос по делу: что делать теперь всем «защитничкам»? Заткнуться и обтекать? Им нужен план действий, советуйте!

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