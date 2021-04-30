 

Семейная ссора в ресторане закончилась двумя трупами

30.04.2021, 20:26, Разное
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Семья из 11 человек пришла на ужин в ресторан «Уильямсбург» в Нью-Йорке. Родственники не успели даже сделать заказ, как между ними возник конфликт. Тогда двое мужчин решили выяснить отношения на улице. Один из них достал пистолет и принялся палить. Погибли двое случайных свидетеля семейной свары, которые на свою беду в тот момент ужинали на террасе заведения. Полиция задержала стрелка.



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