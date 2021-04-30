 

AMD подтверждает планы выпустить мобильные Radeon RX 6000 до конца июня

30.04.2021, 19:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Похоже, судьба графических процессоров Radeon RX 6000, предназначенных для установки на мобильные устройства, уже решена. По крайней мере, представляя квартальный отчет, руководитель компании AMD Лиза Су пообещала, что в июне текущего года данные изделия будут готовы к запуску в производство.

Ранее были озвучены планы компании представить видеокарты к концу второго квартала.

Судьба Radeon RX 6000-й серии беспокоила аналитиков рынка. С начала года о них в сети появлялась весьма противоречивая информация. Также директор AMD отметила, что компания планирует использовать преимущественно чипы, выпущенные по техпроцессу 7 нм, хотя поставщик – тайваньский TSMC – все еще не может обеспечить их в достаточном количестве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Пушков отреагировал на обращение Охлобыстина к Путину

07.12 / Ouest-France – «колыбель вируса» Ухань зазывает туристов с помощью нового промо-ролика

07.11 / Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах до оглашения итогов

09.07 / За пять месяцев 2020 года экономика Украины упала почти на 6% – Минэкономразвития

11.07 / Разработан датчик кислорода с высокой надежностью

17.10 / Партию Саакашвили обвинили в целенаправленном распространении вируса

30.09 / Первые дебаты Трампа и Байдена. Онлайн-трансляция с переводом на русский

16.02 / США встали на путь Веймарской республики

31.08 / Су-27 дважды за день осуществили перехват иностранных самолетов над Балтикой

17.12 / Срок временного проживания мигрантов в РФ решено продлить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика