AMD подтверждает планы выпустить мобильные Radeon RX 6000 до конца июня

Похоже, судьба графических процессоров Radeon RX 6000, предназначенных для установки на мобильные устройства, уже решена. По крайней мере, представляя квартальный отчет, руководитель компании AMD Лиза Су пообещала, что в июне текущего года данные изделия будут готовы к запуску в производство.

Ранее были озвучены планы компании представить видеокарты к концу второго квартала.

Судьба Radeon RX 6000-й серии беспокоила аналитиков рынка. С начала года о них в сети появлялась весьма противоречивая информация. Также директор AMD отметила, что компания планирует использовать преимущественно чипы, выпущенные по техпроцессу 7 нм, хотя поставщик – тайваньский TSMC – все еще не может обеспечить их в достаточном количестве.