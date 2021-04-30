AMD подтверждает планы выпустить мобильные Radeon RX 6000 до конца июня
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Похоже, судьба графических процессоров Radeon RX 6000, предназначенных для установки на мобильные устройства, уже решена. По крайней мере, представляя квартальный отчет, руководитель компании AMD Лиза Су пообещала, что в июне текущего года данные изделия будут готовы к запуску в производство.
Ранее были озвучены планы компании представить видеокарты к концу второго квартала.
Судьба Radeon RX 6000-й серии беспокоила аналитиков рынка. С начала года о них в сети появлялась весьма противоречивая информация. Также директор AMD отметила, что компания планирует использовать преимущественно чипы, выпущенные по техпроцессу 7 нм, хотя поставщик – тайваньский TSMC – все еще не может обеспечить их в достаточном количестве.
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