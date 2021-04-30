На рок-концерте в Барселоне с участием 5 тысяч зрителей никто не заразился коронавирусом



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27 марта марта на спортивной арене Барселоны состоялся концерт рок-группы Love of Lesbian, собравший 5 тысяч зрителей. Все участники должны были за восемь часов до начала мероприятия пройти сдать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 и носить маски. О соблюдении социальной дистанции, разумеется, речи не было.

Концерт был частью пилотного исследования, которое проводит группа исследователей из больницы Germans Trias i Pujol, сообщила газета El Pais. По словам специалистов, массовое тестирование зрителей выявило только шесть случаев заражения. Дальнейший анализ заболеваемости показал, что после концерта SARS-CoV-2 подтвердился у четырех посетителей, однако маловероятно, что эти люди заразились во время мероприятия.

Представители концертной индустрии отреагировали на результаты исследования с большим оптимизмом, но усомнились, смогут организаторы мероприятий на небольших площадках, например, в клубах, позволить себе массовое тестирование участников. Опять же, если речь о крупных фестивалях, провести тестирование и среди десятков тысяч человек за восемь часов и обработать результаты будет непросто.

«Органы здравоохранения должны ввести протоколы для мероприятий такого типа, в которых будет четко прописано, где участники могут пройти тестирование, в какой период и с какими ограничения», — подчеркнули авторы исследования.

В прошлом году группа исследователей из Германии провела исследование на экспериментальном поп-концерте в Лейпциг-Арена с целью определения вероятность заражения коронавирусом. Для этого были смоделированы несколько вариантов поведения участников концерта. Добровольцев разделили на три группы: одни должны были строго соблюдать социальную дистанцию, другие — с послаблениями, а третьи не соблюдать совсем. Все участники были в респираторах и снабжены флуоресцентными дезинфицирующими средствами и специальными средствами для контроля распространения аэрозольных капель и циркуляции воздуха.

В течение 10 часов участники передвигались по концертному залу, посещали буфет и туалеты. По результатам исследования ученые оценили вероятность распространения коронавируса на таком мероприятии от «низкого» до «очень низкого» в том случае, если организаторы обеспечат все необходимые меры безопасности. А именно: качественную вентиляцию, ограниченную вместимость, возможность попасть в зал через несколько выходов.