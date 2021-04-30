 

На рок-концерте в Барселоне с участием 5 тысяч зрителей никто не заразился коронавирусом

30.04.2021, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

27 марта марта на спортивной арене Барселоны состоялся концерт рок-группы Love of Lesbian, собравший 5 тысяч зрителей. Все участники должны были за восемь часов до начала мероприятия пройти сдать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 и носить маски. О соблюдении социальной дистанции, разумеется, речи не было.

Концерт был частью пилотного исследования, которое проводит группа исследователей из больницы Germans Trias i Pujol, сообщила газета El Pais. По словам специалистов, массовое тестирование зрителей выявило только шесть случаев заражения. Дальнейший анализ заболеваемости показал, что после концерта SARS-CoV-2 подтвердился у четырех посетителей, однако маловероятно, что эти люди заразились во время мероприятия.

Представители концертной индустрии отреагировали на результаты исследования с большим оптимизмом, но усомнились, смогут организаторы мероприятий на небольших площадках, например, в клубах, позволить себе массовое тестирование участников. Опять же, если речь о крупных фестивалях, провести тестирование и среди десятков тысяч человек за восемь часов и обработать результаты будет непросто.

«Органы здравоохранения должны ввести протоколы для мероприятий такого типа, в которых будет четко прописано, где участники могут пройти тестирование, в какой период и с какими ограничения», — подчеркнули авторы исследования.

В прошлом году группа исследователей из Германии провела исследование на экспериментальном поп-концерте в Лейпциг-Арена с целью определения вероятность заражения коронавирусом. Для этого были смоделированы несколько вариантов поведения участников концерта. Добровольцев разделили на три группы: одни должны были строго соблюдать социальную дистанцию, другие — с послаблениями, а третьи не соблюдать совсем. Все участники были в респираторах и снабжены флуоресцентными дезинфицирующими средствами и специальными средствами для контроля распространения аэрозольных капель и циркуляции воздуха.

В течение 10 часов участники передвигались по концертному залу, посещали буфет и туалеты. По результатам исследования ученые оценили вероятность распространения коронавируса на таком мероприятии от «низкого» до «очень низкого» в том случае, если организаторы обеспечат все необходимые меры безопасности. А именно: качественную вентиляцию, ограниченную вместимость, возможность попасть в зал через несколько выходов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам

23.11 / Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Джастин Бибер и другие гости премии American Music Awards 2020

28.10 / Мнение: Борьба с Макроном

30.06 / Путин дал напутствие россиянам перед днем голосования по поправкам в Конституцию

22.09 / Необычная плитка для ванной: примеры эксклюзивного дизайна и текстуры

22.09 / Мнение: “Кремлевская геополитическая адаптация после 2014-го года”

11.01 / Скандалы: Тайная вечеря под Рождество

20.03 / Прасковеевские небеса

13.07 / Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

21.09 / В следующем обновлении Adobe уберет из Photoshop осветлитель кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика