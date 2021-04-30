Эксперт: Навальный разрушает свой героический образ в глазах сторонников

Осужденный за мошенничество блогер Алексей Навальный пытается всеми способами вернуть себе внимание сторонников, однако такими действиями он лишь вредит своему имиджу, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Грива.

«Алексей Навальный стал терять внимание своих вчерашних сторонников, а такому роду людей всегда требуется подпитка в виде повышенного внимания. Отсюда и голодовка, вечные болезни, жалобы на недоступность Корана. Но как раз такое поведение стало ошибкой Навального, поскольку бьет по его образу в глазах тех, кто еще пытался разглядеть в нем смелость, мужество, героизм», – считает эксперт.

По словам Гривы, Навальный и Запад продолжат требовать независимых экспертов в колонию. «К новому циклу осенних выборов обострятся новые болезни – ведь надо искать какой-то повод для выхода оппозиции на улицы. Навальный будет делать все возможное, чтобы дать шанс и повод западным странам сорвать выборы в Госдуму. Вопрос лишь в том, на что он готов пойти. Итог может быть печальным для Навального, но на этот итог нам уже намекнула западная сторона – вспомним слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который пригрозил РФ последствиями, если господин Навальный умрет. Как бы не помогли ему в этом американские коллеги», – сообщил политолог.

Ранее аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтук заявила, что преждевременная смерть блогера Алексея Навального сыграет на руку только Западу, который получит основу для продолжения политики сдерживания России.

В четверг Бабушкинский суд Москвы оставил без изменений приговор Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артменко. Навальный присутствовал на рассмотрении апелляции по видеосвязи из колонии.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Сейчас Навальный отбывает наказание по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». В колонии блогер должен провести около двух с половиной лет.

23 апреля Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую ранее начал из-за того, что к нему якобы не допускали врачей. При этом, как указывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него.