Колодцы в пустыне для себя и других животных вырыли мустанги и одичавшие ослы

Международная группа ученых изучила происхождение колодцев в пустынях Северной Америки. Оказалось, что их для себя и других животных вырыли мустанги и одичавшие ослы.

В пустынях Северной Америки можно найти своеобразные ямы-колодцы, глубина которых местами достигает двух метров. Долгое время исследователи не находили объяснения происхождения подобных объектов на территории, не населенной людьми. Международная команда исследователей из США, Дании и Австралии нашла ответ на эту загадку. Для этого ими были расставлены в пустыне Мохаве и Сонора почти 3,3 тысячи фотоловушек.

Результаты эксперимента показали, что мегафауна сформировала экосистему пустынных районов. На отснятых ловушками кадрах было ясно видно, что периодически колодцы для доступа к воде роют сами животные. Несмотря на то, что многие животные вымерли в Северной Америке примерно в 7 тысячелетии до нашей эры. Однако их с успехом заменили завезенные из Европы лошади и ослы, по тем или иным причинам оказавшиеся на воле и одичавшие.

Именно они копают колодцы для доступа к воде, тем самым упрощая путь к живительной влаге для других представителей фауны. Кроме того, отмечают ученые, таким способом указанным животным удается избежать конкуренции с другими крупными животными и даже хищниками. Стоит отметить, что аналогичные колодцы встречаются и в ряде других регионов благодаря антилопам и слонам.

За период с 2015 по 2019 год количество воды в колодцах, вырытых ослами и мустангами, составляло свыше 74%. Благодаря им доступность водных ресурсов для других обитателей пустынь Северной Америки повысилась на 332%.

Источник: nplus1.ru