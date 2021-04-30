Ученые из Испании доказали пользу кофе для сердца

Учёные из Испании доказали пользу ежедневного употребления кофе для сердца. Нормированное количество этого напитка также благоприятно сказывается на работе печени и действует как профилактика раковых заболеваний.

Исследование длилось 18 лет, и за это время под наблюдением специалистов из Института питания в Валенсии находились 1567 добровольцев. Возраст респондентов на начало эксперимента составлял от 20 лет и выше. За здоровьем любителей кофе внимательно наблюдали. По результатам тестов учёные пришли к выводу, что употребление этого напитка благоприятно сказывается на работе сердца. Оно благотворно отражается на работе внутренних органов и снижает риск преждевременной смерти. Также, в случае употребления кофе не каждый день, снижается возможность развития цирроза печени и гепатита.

Несмотря на столь благоприятное воздействие кофе на организм, эксперты всё же напомнили о нормированном употреблении напитка. Они не рекомендуют пить больше шести порций в сутки. Даже в этом случае могут возникнуть неприятные последствия, и поэтому перед употреблением кофеина следует проконсультироваться у диетолога.

Источник: rossaprimavera.ru