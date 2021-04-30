 

Ученые из Испании доказали пользу кофе для сердца

30.04.2021, 19:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Испании доказали пользу ежедневного употребления кофе для сердца. Нормированное количество этого напитка также благоприятно сказывается на работе печени и действует как профилактика раковых заболеваний.
Исследование длилось 18 лет, и за это время под наблюдением специалистов из Института питания в Валенсии находились 1567 добровольцев. Возраст респондентов на начало эксперимента составлял от 20 лет и выше. За здоровьем любителей кофе внимательно наблюдали. По результатам тестов учёные пришли к выводу, что употребление этого напитка благоприятно сказывается на работе сердца. Оно благотворно отражается на работе внутренних органов и снижает риск преждевременной смерти. Также, в случае употребления кофе не каждый день, снижается возможность развития цирроза печени и гепатита.

Несмотря на столь благоприятное воздействие кофе на организм, эксперты всё же напомнили о нормированном употреблении напитка. Они не рекомендуют пить больше шести порций в сутки. Даже в этом случае могут возникнуть неприятные последствия, и поэтому перед употреблением кофеина следует проконсультироваться у диетолога.

Источник: rossaprimavera.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / Дуэйна Джонсона признали самой высокооплачиваемой звездой в Instagram

22.01 / Мнение: Приветственный пост в сообщество DOSTALO

19.02 / Мнение: Стыдно за самую богатую страну

24.08 / Борис Белоцерковский и Полина Аскери расстались после трех лет отношений

10.01 / Женский рыцарский орден Топора

31.10 / Боня + Сафин = Билл Гейтс – Личное мнение

26.04 / Ученые: Витамин D не улучшает умеренное или тяжелое состояние при COVID-19

10.09 / Крымские депутаты и общественники выступили против переброски воды для нужд Севастополя

26.11 / Русскоязычные СМИ США

05.07 / «Российские шпионы» вырубили в Литве свет и устроили драку у посольства США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика