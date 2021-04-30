Татьяна Догилева обижалась на режиссеров, которые не предлагали ей интим

Татьяна Догилева прокомментировала заявление Елены Прокловой. В отличие от коллеги, она, как оказалось, даже обижалась на режиссеров, которые не предлагали ей интим.

Признание актрисы Елены Прокловой в сексуальных домогательствах к ней в прошлом вызвали ажиотаж в российском обществе. Причем обсуждение темы не ограничилось поддержкой или осуждением слов звезды. Несмотря на то, что Проклова не назвала имя режиссера, предлагавшего ей интим, многие абсолютно беспочвенно трактовали ее заявление, как обвинение в адрес покойного Олега Табакова.

Причем, со слов 67-летней звезды театра и кино, харассмент в ее жизни произошел еще в несовершеннолетнем возрасте. В программе «Секрет на миллион» она пояснила Лере Кудрявцевой, что в 15 лет она была влюблена в известного артиста. Сейчас его уже нет в живых, потому указывать фамилию бывшего кумира Проклова отказалась.

Свой комментарий ситуации дала и Татьяна Догилева, однако она не стала ни на сторону осуждающих коллегу, ни на сторону ее поддержки. Народная артистка посетовала, что ей не поступали интимные предложения. Как оказалось, в молодости ее обижало, если режиссер, с которым она начинала работу, не намекал на сексуальные отношения с ней. Между тем, артистка признала, многие ее подруги нередко жаловались, что им отказывали в съемках, если они отказывали в любовном свидании тому или иному деятелю кинематографа. Однако на пути Догилевой подобных режиссеров не было, и для получения роли в кино ей приходилось попросту работать на полную силу, задействовав весь свой талант.

Источник: rueconomics.ru