Учебное заведение Кивы “задним числом” опубликовало сборники с его материалами, которых до этого там не было – Bihus.info

То, что МАУП опубликовала на своем сайте “обновленные версии” сборников с материалами Кивы именно 27 апреля, а не раньше, видно из свойств самих файлов.

Фото: bihus.info

“В “обновленных” версиях сборников из конференций 2018-го и 2019 года появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы. Тогда как в интернете до сих пор есть в наличии предыдущие варианты этих сборников с меньшим количеством страниц”, – отмечают журналисты.

Вместе с тем, по состоянию на вечер 30 апреля старые варианты сборников, на которые ссылается Bihus.info, недоступны для просмотра.

Фото: bihus.info

В диссертации Кивы, опубликованной на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, указано, что он принимал участие в двух научных конференциях МАУП в 2018-м и 2019 году. При этом там указано, что работы Кивы опубликованы в сборниках на стр. 152–154 и стр. 414–416 соответственно. В расследовании Bihus.info говорилось, что имеющийся в интернете официальный сборник материалов конференции за 2018 год имеет только 144 страницы. Сборник конференции 2019-й – 414 страниц, последняя из которых содержит выходные данные. Работ Кивы в обоих текстах не было.

Отсутствие Кивы на этих конференциях подтвердила и их координатор Оксана Пархоменко-Куцевил.

“Я его не помню, я вам честно скажу. Тезисы я собирала лично. Я его не помню по фамилии”, – сказала она журналистам.

Контекст:Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 34 проектов законов и проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы – два проекта законов, инициированные совместно с другими членами комитета (№2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и №2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.

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