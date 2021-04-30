Полякова поддержала Ани Лорак, заявив, что Константин Меладзе также предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Видео

“Хочу записать пост в поддержку Ани Лорак, которая в одном из своих откровенных интервью рассказала, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения в обмен на продвижение по карьере. И Ани наткнулась на порицание от звезд-коллег о том, что это ложь. Хочу заявить, что верю Ани Лорак – думаю, она говорит правду только потому, что я сама получила такое предложение от этого же человека. Может быть, это “повезло” или не повезло только нам с Ани получить подобное предложение. Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать, это принято замалчивать. И вообще тема харрамсмента в нашем обществе – такая себе норма: ну предложил мужчина женщине интим за какие-то продвижения, молодец”, – заявила артистка.

Она обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, чтобы они “позволили правде звучать”.

“Хотела обратиться к Ани – не оправдывайся ни перед кем. Ты ничего никому не должна. Ты имеешь право сказать правду. А правда должна звучать, потому что, умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин. Эта правда должна звучать, чтобы уберечь наших девочек от харрасмента”, – подытожила Полякова.

Артиста отметила в публикации Ани Лорак, заявив, что “женщины всего мира, которые не боятся говорить правду, на ее стороне”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:24 апреля в эфире телеканале “Россия 1” Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей условия работы, “лежащие в личной плоскости”, и мстил ей после отказа.

С Константином Меладзе она сотрудничала в середине 2000-х, после того как ушла от своего продюсера и гражданского мужа Юрия Фалесы.

По инициативе Константина Меладзе в 2007 году вместе с его братом Валерием Ани Лорак записала песню “Верни мне мою любовь”.

Младший брат Константина Меладзе, российский певец Валерий Меладзе, реагируя на просьбу журналистов прокомментировать заявление Ани Лорак, попросил “научиться спрашивать что-то поинтереснее”.

“Какой негодяй это придумал?!” – возмутился тогда он.

Проживающая в России украинская певица Loboda, которая в 2004–2009 годах была участницей группы “ВИА Гра”, назвала заявление Ани Лорак спекуляцией.

При этом российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что верит словам Ани Лорак.

—