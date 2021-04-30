 

“Он – папин. Люблю его безумно”. Тина Кароль рассказала о любимом совместном занятии с сыном

30.04.2021, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Реагируя на просьбу ведущего передачи Славы Демина описать своего сына, артистка отметила, что у Вениамина – очень острое чувство юмора.

“Он – классный. Он – мой. Он – папин. Люблю его безумно”, – заявила Тина Кароль.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:Вениамин – единственный сын Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. 
Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Вдова сына Хрущева опровергла обстоятельства смерти супруга

07.12 / Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование

08.01 / Twitch заблокировал аккаунт Трампа

25.08 / Трамп повторно ввел режим ЧС в Техасе

31.10 / Он просто предложил забить на Конституцию – юрист о законопроекте Зеленского о смене состава КСУ

03.03 / Минздрав Украины планирует объединить этапы вакцинации против коронавируса

14.07 / Самолету «Победы» пришлось приземлиться из-за курильщицы

19.08 / Лукашенко поручил усилить охрану белорусской границы и следить за передвижением войск НАТО

25.08 / Врач оценил заявления немецких врачей о найденных в организме Навального веществах

24.11 / Песков обещал уточнить ситуацию со сторонниками «Свидетелей Иеговы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика