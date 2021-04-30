“Он – папин. Люблю его безумно”. Тина Кароль рассказала о любимом совместном занятии с сыном

Реагируя на просьбу ведущего передачи Славы Демина описать своего сына, артистка отметила, что у Вениамина – очень острое чувство юмора.

“Он – классный. Он – мой. Он – папин. Люблю его безумно”, – заявила Тина Кароль.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:Вениамин – единственный сын Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет.

Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

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