 

Ежегодная Международная телевизионная премия “Лотос” в области психологии, бизнеса и сверхспособностей человека. @lotospremiya

30.04.2021, 19:32, Разное
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Учредители самого ожидаемого светского торжества ставят своей задачей выделить лучших экспертов и сильнейших мастеров в своей области. Победители будут выбраны с помощью открытого, а на последнем этапе закрытого, народного онлайн голосования, и станут известны только на самой церемонии в торжественной обстановке.

За процессом рассмотрения заявок и подсчетом голосов следит экспертный совет.

Премия Лотос присуждается с 2016 года. За это время лауреатами Премии стали более 100 лучших специалистов и компаний.

Торжественная церемония вручения премии «Лотос» – это динамичное мультимедийное событие, а также яркое, интересное необычное мероприятие, где помимо самого награждения Лауреатов, под объективами телекамер, гостям будет предложена насыщенная развлекательная программа с участием звёзд эстрады.

Ежегодно это мероприятие посещают сотни людей, профессионалы в области бизнеса, психологии и эзотерики, известные медийные персоны, представители шоу-бизнеса, звезды Российской эстрады, деятели искусства, кино, общественные и политические деятели, участники мистических и развлекательных телепроектов каналов: ТВ3, ТНТ, РЕН ТВ, Домашний, Первый канал, Мир и др.

Среди гостей ожидаются: Гия Гогуа – народный артист России, основатель шоу-группы «ЭКС ББ»; легендарная группа «Воровайки»; Саша Project – певица; Родион Газманов – российский эстрадный певец, актер и телеведущий; Ольга Спиркина – актриса, телеведущая, художественный руководитель Школы телевидения Останкино Ольги Спиркиной; Дмитрий Нестеров – певец, автор песен, победитель конкурса Аллы Пугачевой «Алла ищет таланты»; Анжелика Кузьмова – певица, финалистка шоу «Большая перемена» на НТВ, участница шоу «Голос 4» на Первом канале, участница международного шоу «Ну-ка, все вместе!»; Павел Соколов – экс-солист группы «На-На»; певец Данко; Андрей Якиманский – автор, композитор, певец; шоу-группа ВИГЕН; инструментальный коллектив – дуэт аккордеонисток «Ларго»; трио «Фавориты»; эстрадная студия «Новые Звезды» из города Чехова и др.

Специальные гости церемонии: Фатима Хадуева – финалист телешоу «Битва Экстрасенсов»; Марина Зуева – участница телешоу «Битва экстрасенсов», основатель Школы Природной Магии; Иса Багиров – российский гипнолог, психолог, телеведущий.

Список постоянно пополняется.

Ведущие церемонии: Алла Никитина («Вечерний дозор» на радио «МВ») и Андрей Краснов (радио «МВ»).

Уникальный открытый международный проект широко освещается специализированными и общественными средствами массовой информации, а телевизионная версия церемонии традиционно будет транслироваться на телеканале «Калейдоскоп ТВ» и телеканале «Ростов Папа». Награждение смогут увидеть на всей территории Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока.

Организатор премии: компания «Лотос Продакшн» Ирины Котихиной.

Приобрести билеты можно на официальном сайте премии: www.lotus-premium.ru. Количество мест ограничено.

Церемония награждения пройдет с учетом всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

Дата проведения: 16 мая 2021 года.
Сбор гостей в 16:00, начало 17:00.
Место проведения: «Известия Banket HALL».
Адрес: Москва, Пушкинская пл-дь, д. 5.

Аккредитация СМИ: Наталия +7 901 5117374, e-mail: [email protected]



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