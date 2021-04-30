 

Экс-солистка группы “Тату” примет участие в праймериз “Единой России”

30.04.2021, 19:32, Разное
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Оргкомитет единогласно утвердил кандидатуру Юлии Волковой для участия в праймериз “Единой России”, поскольку “все поданные документы у нее в порядке”. Секретарь регионального отделения партии отметил, что это решение может быть аннулировано, если певица в течение двух недель не опубликует два ролика на сайте “Предварительное голосование – 2021”.

Отмечается, что Волкова лично подала документы для участие в праймериз “Единой России”. Артистка уже сообщила о своем решении поклонникам, опубликовав снимок, сделанный в региональном отделении партии. “Я сделала первый шаг. Нас не догонят”, – написала певица под фотографией в “Инстаграм”.

Напомним, что участие в праймериз – обязательное условие для кандидатов от “Единой России”. Предварительное голосование пройдет по всей России с 24 по 30 мая. Выдвижение кандидатов на праймериз должно было завершиться в четверг, 29 апреля, но накануне федеральный оргкомитет решил продлить этот этап до 14 мая.

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Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)

Итоги предварительного голосования “Единой России” будут подведены 1 июня, после чего списки кандидатов от партии будут утверждены на съезде. Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва запланированы на 19 сентября 2021 года.



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