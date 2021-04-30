Госплан России снизил цены на основные продукты питания

К 1 мая все россияне получили щедрый подарок от Правительства. Госплан объявил о снижении цен на 7 ключевых продовольственных товаров.

– Президент поставил задачу остановить рост цен на продовольствие. Задача выполнена, мы выделили основные товарные позиции, которые влияют на общую инфляцию и установили на них цены, соответствующие духу президентского Послания, – заявил председатель Госплана РФ Юрий Маслюков.

Снижение цен установлено в следующем размере:

– Сахар – на 12 рублей за килограмм,

– Подсолнечное масло – на 16 рублей за литр,

– Говядина – на 39 рублей,

– Свинина – на 54 рубля,

– Курица – на 28 рублей за килограмм тушки бройлера,

– Водка из спирта «Стандарт» – на 74 рубля,

– Картофель израильский – на 6 рублей.

Цены будут снижены только с 1 января 2022 года. Но уже на следующей неделе в каждом магазине должны вывесить текст постановления Госплана о снижении цен, а также разработанный Госкомцен прейскурант на основные продукты. В каждом регионе организуется горячая телефонная линия, по которой можно сообщить о завышении цен в торговых точках или попытках спекуляции продуктами.

– В сентябре у нас выборы в Госдуму. «Единая Россия» намерена сохранить большинство в парламенте, чтобы принять Закон о противодействии спекуляции. Спекулянты пожалеют, что родились на свет, – сказал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

После майских праздников Госплан рассмотрит проект постановления о снижении цен на непродовольственные товары.

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