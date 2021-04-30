 

Госплан России снизил цены на основные продукты питания

30.04.2021, 19:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К 1 мая все россияне получили щедрый подарок от Правительства. Госплан объявил о снижении цен на 7 ключевых продовольственных товаров.

– Президент поставил задачу остановить рост цен на продовольствие. Задача выполнена, мы выделили основные товарные позиции, которые влияют на общую инфляцию и установили на них цены, соответствующие духу президентского Послания, – заявил председатель Госплана РФ Юрий Маслюков.

Госплан РФ снизил цены на основные продукты питанияСнижение цен установлено в следующем размере:

– Сахар – на 12 рублей за килограмм,
– Подсолнечное масло – на 16 рублей за литр,
– Говядина – на 39 рублей,
– Свинина – на 54 рубля,
– Курица – на 28 рублей за килограмм тушки бройлера,
– Водка из спирта «Стандарт» – на 74 рубля,
– Картофель израильский – на 6 рублей.

Цены будут снижены только с 1 января 2022 года. Но уже на следующей неделе в каждом магазине должны вывесить текст постановления Госплана о снижении цен, а также разработанный Госкомцен прейскурант на основные продукты. В каждом регионе организуется горячая телефонная линия, по которой можно сообщить о завышении цен в торговых точках или попытках спекуляции продуктами.

– В сентябре у нас выборы в Госдуму. «Единая Россия» намерена сохранить большинство в парламенте, чтобы принять Закон о противодействии спекуляции. Спекулянты пожалеют, что родились на свет, – сказал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

После майских праздников Госплан рассмотрит проект постановления о снижении цен на непродовольственные товары.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / Жительница Москвы на пять дней запрела сына в квартире без еды и воды

04.03 / Герцогиня Камилла и Букингемский дворец прокомментировали состояние принца Филиппа: “Он перенес операцию на сердце”

01.03 / Ученые рассказали о негативном влиянии избыточного веса и ожирения на эффективность вакцины от COVID-19

25.12 / Может ли ребенок заразиться коронавирусом в утробе матери? – Новые данные

18.08 / Мнение: Управление конфликтами

19.03 / Эксперт рассказал о надбавках к пенсии в России в 2021 году

25.11 / Мнение: Сбор денег на Руксперт

27.04 / Мнение: Почему американцы сейчас не хотят работать?

23.04 / Мнение: Шутки президентов

08.11 / Мнение: Отменить бессрочные дипломы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика