Госплан России снизил цены на основные продукты питания
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
К 1 мая все россияне получили щедрый подарок от Правительства. Госплан объявил о снижении цен на 7 ключевых продовольственных товаров.
– Президент поставил задачу остановить рост цен на продовольствие. Задача выполнена, мы выделили основные товарные позиции, которые влияют на общую инфляцию и установили на них цены, соответствующие духу президентского Послания, – заявил председатель Госплана РФ Юрий Маслюков.
Снижение цен установлено в следующем размере:
– Сахар – на 12 рублей за килограмм,
– Подсолнечное масло – на 16 рублей за литр,
– Говядина – на 39 рублей,
– Свинина – на 54 рубля,
– Курица – на 28 рублей за килограмм тушки бройлера,
– Водка из спирта «Стандарт» – на 74 рубля,
– Картофель израильский – на 6 рублей.
Цены будут снижены только с 1 января 2022 года. Но уже на следующей неделе в каждом магазине должны вывесить текст постановления Госплана о снижении цен, а также разработанный Госкомцен прейскурант на основные продукты. В каждом регионе организуется горячая телефонная линия, по которой можно сообщить о завышении цен в торговых точках или попытках спекуляции продуктами.
– В сентябре у нас выборы в Госдуму. «Единая Россия» намерена сохранить большинство в парламенте, чтобы принять Закон о противодействии спекуляции. Спекулянты пожалеют, что родились на свет, – сказал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
После майских праздников Госплан рассмотрит проект постановления о снижении цен на непродовольственные товары.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет