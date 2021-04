Муж Зары Тиндалл рассказал, что произошло после похорон принца Филиппа: “Все должны были уйти”

42-летний экс-игрок в рэгби и супруг внучки королевы Великобритании Майк Тиндалл в очередной раз поделился подробностями церемонии прощания с герцогом Эдинбургским сегодня в эфире утреннего шоу Good Morning Britain. По его словам, королева хотела после похорон остаться в часовне одна, поэтому не ушла вместе со всеми:

Я думаю, что она, как и всегда, подавала пример… Вы говорите, что было удивительно это видеть, но я бы совершенно не хотел этого всего видеть. Все стали свидетелями этого всего… После похорон было что-то вроде “Все вы должны уйти”, и она осталась там наедине. Королева решила быть сильной, храброй и показать это всему миру. То, как она сидела там одна… Она была леди. Когда все завершилось, все сели в машины и поехали домой. Это была часть протокола, и все следовали правилам,

– рассказал Майк и добавил:

То, как были спланированы и проведены похороны, было просто исключительно… Зара осталась под впечатлением его повозки, пони, перчаток, коробки с кубиками сахара. Потеря – это всегда трудно, но я думаю, что похороны прошли достойно.

Королева Елизавета II

Напомним, неделю назад в выпуске своего спортивного подкаста The Good, The Bad & The Rugby он поделися своими эмоциями, которые накрыли его после прощания с Филиппом:

Это был жуткий день… Но, думаю, с точки зрения Филиппа, он был идеальным, если так вообще можно сказать. Не было никакой суеты. Его шляпа лежала на повозке, которой он когда-то управлял, и перчатки. Было много вещей, навеявших воспоминания. Это был грустный день, но все было прекрасно организованно. Надеюсь, он остался доволен,

– произнес он в эфире. Также он высоко оценил стойкость Елизаветы II, которой в день похорон было вдвойне непросто – 17 апреля ушел из жизни один из ее преданных слуг.

Моя любовь к королеве стала еще больше. Она сидела там совсем одна. Понимая сложившуюся в мире ситуацию, она держалась на расстоянии и подавала тем самым пример. Она потрясающая, просто невероятная.

Зара и Майк Тиндалл

Напомним, дочь принцессы Анны и внучка королевы, 39-летняя Зара Тиндалл чуть меньше месяца назад в третий раз стала мамой. На похоронах, где Зара впервые появилась на публике после непростых родов, ее сопровождал супруг. 24 марта у пары родился первый сын Лукас Филипп, также у них подрастают две дочери – и все они остались дома в день похорон. Для королевы Великобритании малыш стал десятым правнуком.

21 апреля Ее Величеству исполнилось 95 лет, однако все торжества были отменены. Вместо этого королева обратилась к подданным с речью, в которой поблагодарила всех за поздравления, а также за сообщения с соболезнованиями.