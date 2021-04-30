Министерство культуры внесёт Моргенштерна в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности

Министерство культуры Российской Федерации предложило включить известного рэпера Моргенштерна в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности России.

По словам главы ведомства Ольги Любимовой, творчество исполнителя «является абсолютно деструктивным и ведёт к вырождению моральных устоев россиян», в связи с чем необходимо в самое ближайшее время запретить его распространение, а самого артиста выдворить за пределы страны.

– В прошлые выходные я проводила время со своими детьми и они решили познакомить меня с музыкой, которая популярна у молодёжи. Включили они, значит, этого их Моргенштерна и какой же это ужас! Как можно позволять нашим детям слушать такое? Это же полная деградация, уничтожение всех моральных устоев нашей Родины! Это похабная пародия на музыку, которая разъедает мозг молодого поколения, необходимо срочно принять меры для борьбы с распространением „творчества“ этого явного прозападного агента, который открыто пытается отупить наших детей, — заявила Любимова в ходе пленарного заседания министерства.

Напомним, что в декабре прошлого года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил песню Моргенштерна «Я съел деда» за её некорректное название, а претензии к моральному содержимому его песен со стороны российских властей звучали и ранее.

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