 

В правительстве допустили начисление социальных выплат баллами «Спасибо»

30.04.2021, 19:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе заседания правительства его председатель Михаил Мишустин рассказал о предложенной инициативе главы Сбербанка Германа Грефа по использованию баллов «Спасибо» вместо денежных средств для начисления социальных выплат.

– Вопрос повышения зарплат и пенсий сегодня стоит очень остро. Как вы понимаете, коронавирус явно не способствовал росту экономики и росту реальных доходов граждан, но снижать их уровень жизни нам не позволяется Конституция, да и президент к такой инициативе отнёсся отрицательно. Буквально вчера мы говорили с Германом Оскаровичем [Грефом]. Он выразил мнение, что поскольку все бюджетники и пенсионеры получают социальные выплаты на карты Сбербанка, будет логично часть денежных средств заменить баллами «Спасибо», по сути также выполняющими функции денежных средств. Это облегчит и нагрузку для бюджета и позволит нам не допустить финансовых затруднений для крупнейшего банка страны, – подчеркнул Мишустин.

В правительстве отметили, что баллы «Спасибо» могут в дальнейшим использоваться и для индексации социальных выплат в полном объёме или частично. Например, пенсия может повыситься на 200 рублей и 100 баллов «Спасибо». Решать этот вопрос будут региональные отделения Пенсионного фонда.

Единственным регионом, где не будет действовать программа, останется Республика Крым из-за отсутствия на её территории Сбербанка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Соратница Тихановской о награждении силовиков: Оскорбление всему белорусскому народу

06.08 / Россия и Запад могут объединиться для свержения Лукашенко

16.02 / Второго Каддафи не будет

07.09 / Экономист назвал дополнительные выплаты безработным непродуманными

22.08 / Мэр российского города на патриотическом митинге ко Дню флага прорекламировал онлайн-казино

30.11 / Люди, которые в огне не горят

05.03 / Роскачество рассказало геймерам о методах защиты от мошенников

16.04 / Дороги “встанут” намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников

28.08 / Эксперт по туризму назвала три лучших пляжа России

16.04 / Они были первыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика