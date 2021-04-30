В правительстве допустили начисление социальных выплат баллами «Спасибо»

В ходе заседания правительства его председатель Михаил Мишустин рассказал о предложенной инициативе главы Сбербанка Германа Грефа по использованию баллов «Спасибо» вместо денежных средств для начисления социальных выплат.

– Вопрос повышения зарплат и пенсий сегодня стоит очень остро. Как вы понимаете, коронавирус явно не способствовал росту экономики и росту реальных доходов граждан, но снижать их уровень жизни нам не позволяется Конституция, да и президент к такой инициативе отнёсся отрицательно. Буквально вчера мы говорили с Германом Оскаровичем [Грефом]. Он выразил мнение, что поскольку все бюджетники и пенсионеры получают социальные выплаты на карты Сбербанка, будет логично часть денежных средств заменить баллами «Спасибо», по сути также выполняющими функции денежных средств. Это облегчит и нагрузку для бюджета и позволит нам не допустить финансовых затруднений для крупнейшего банка страны, – подчеркнул Мишустин.

В правительстве отметили, что баллы «Спасибо» могут в дальнейшим использоваться и для индексации социальных выплат в полном объёме или частично. Например, пенсия может повыситься на 200 рублей и 100 баллов «Спасибо». Решать этот вопрос будут региональные отделения Пенсионного фонда.

Единственным регионом, где не будет действовать программа, останется Республика Крым из-за отсутствия на её территории Сбербанка.

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