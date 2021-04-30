Дуэль губернатора и депутата Госсовета Республики Коми состоится только после Пасхи

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим потребовал отложить на несколько дней дуэль между губернатором Владимиром Уйбой и депутатом от КПРФ Олегом Михайловым.

Поединок, первоначально назначенный на сегодня, состоится на следующей неделе.

– Страстная пятница – это не время страстей, а день, когда мир скорбит по распятому Христу. В этот день мы даже не служим Божественную литургию. Проливать сегодня кровь, пусть и в честном поединке, значит вставать в один ряд с мучителями Иисуса, – написал архиепископ в своём Twitter.

Конфликт между Уйбой и Михайловым возник после доклада губернатора на заседании Госсовета. Глава республики отчитывался о работе правительства за 2020 год. Депутат позволил себе резкие критические замечания в адрес главы исполнительной власти, после чего тот в перерыве пообещал «урыть на***» чересчур дерзкого коммуниста.

Кто из конфликтующих вызвал другого на дуэль, точно не известно. Сообщается, что они обменялись визитами секундантов и выбрали оружие. Стреляться предполагается из зырянской винтовки – традиционного однозарядного оружия коми с кремневым замком. Перезаряжать ружьё после выстрела нельзя. Если никто из поединщиков после выстрелов не будет повержен, дуэль продолжится на северных коми-зырянских ножах с обоймицами из цветного металла.

Зрителей на дуэль не допустят из соображений безопасности. Однако они смогут наблюдать за её ходом в прямом эфире ГТРК «Коми Гор». На месте схватки будет дежурить вертолёт Республиканского центра медицины катастроф.

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