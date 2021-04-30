В Перми создан робот для утилизации металлов

Сотрудники Пермского политеха предложили новые метод утилизации отработавших свой век металлических изделий. Они создали специальный робот, который умеет собирать и утилизировать металлолом.

Крупные куски металлов, разумеется, умеют утилизировать традиционным давно проверенным методом. Но что делать с мелочью? Здесь неприменима работа сварщиков, которая в данном случае сопровождается риском ожогов. Да и затраты могут оказаться гораздо выше стоимости полученного вторсырья.

Для этой работы создан специальный инновационный плазмотрон, который умеет обеспечивать порезку с ювелирной точностью. При этом размер отходов и их конфигурация уже не имеют значения. Машину назвали уникальной.