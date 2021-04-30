 

Передача SARS-Cov-2 через плаценту вероятнее всего происходит на ранних сроках беременности

30.04.2021, 18:54, Разное
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Ученые проанализировали 12 плацент здоровых женщин с беременностью на сроке от 5 до 36 недель. Они обнаружили, что клетки плаценты, которые могут быть заражены SARS-Cov-2, имеют рецепторы АПФ2, которые патоген использует в качестве «шлюза» для проникновения в организм. Это означает, что этот орган может быть не только инфицирован, но и локально распространять вирус.

Однако выяснилось также, что на поздних сроках беременности АПФ2 располагаются на клетках таким образом, что вирус, циркулирующий в крови матери, не может на них воздействовать. Скорее всего, это предотвращает заражение плаценты. Авторы исследования отметили, что такой защитный эффект довольно редко наблюдался в первом триместре, поэтому с большей вероятностью внутриутробная передача происходит именно на ранних сроках беременности.

«Поскольку все больше беременных женщин выздоравливают от инфекции SARS-CoV-2 в первом триместре, важно сохранять бдительность в отношении возможной плацентарной инфекции и передачи вируса от матери к плоду», — сообщили авторы исследования. Ученые добавили, что влияние коронавируса на плод и новорожденного пока не изучено.

Ранее та же группа исследователей оценила вероятность передачи вируса от беременной женщины плоду. В исследовании участвовали 127 женщин с беременностью в третьем триместре, у 64 будущих мам был подтвержден COVID-19. Но при этом ни у одной вирус не обнаружен в крови, в том числе пуповинной. Ученые считают, что именно отсутствие патогена в материнской крови может блокировать передачу патогена будущему ребенку.

Однако в более раннем исследовании, проведенном во Франции, риск внутриутробной передачи оказался не так уж мал. Врачи проанализировали 176 зарегистрированных случаев неонатального инфицирования коронавирусом и обнаружили, что около примерно детей заразились в утробе матери. Остальные малыши были инфицированы в больнице или от членов семьи.



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