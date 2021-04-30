 

Уточнено число погибших в аварии с детьми на Ставрополье

30.04.2021, 18:52, Новости дня
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МВД уточнило число погибших в крупном ДТП с автобусом с детьми на Ставрополье, по предварительным данным ведомства, в аварии погибли пять человек.

«По предварительной информации, в ДТП погибли пять человек. Сведения о пострадавших еще уточняются. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении ведомственного портала «МВД Медиа».

В микроавтобусе было 17 человек, среди которых – 14 несовершеннолетних, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузовика, не успел завершить маневр и столкнулся по касательной с двигавшимся впереди грузовиком.

«В результате торможения грузовик опрокинулся, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом», – отмечается в сообщении.

Между тем Следственный комитет РФ на своем сайте сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия работают следственная группа под руководством и.о. главы СУ СК по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что в аварии погибли шестеро детей, а 12 человек, среди которых восемь несовершеннолетних, с травмами доставили в медучреждение. Микроавтобус вез детей из Волгограда в Черкесск, авария произошла на 535-м километре дороги «Астрахань – Ставрополь».



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