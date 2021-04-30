Губернатор Солодов запустил пилотную программу мониторинга экологии Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил дату старта пилотной версии экологического мониторинга региона, он сообщил, что она заработает летом 2021 года.

«Пилотная версия системы экологического мониторинга заработает на Камчатке с 1 июля 2021 года. Сегодня обсудили ход разработки со всеми вовлеченными сторонами. Первый этап будет включать информационную систему для публикации в онлайн режиме доступных данных мониторинга ответственных федеральных и краевых организаций», – сообщил Солодов в своем Telegram-канале «Солодов. Brief».

Он отметил, что данные планируется предоставлять в картографическом виде и аналитических формах, также будет запущена система сбора и обработки обратной связи от пользователей с автоматической верификацией информации.

«На следующем этапе предполагается наращивание самого объема собираемых данных. Например, качество воды на Халактырском пляже будет регулярно анализироваться на предмет безопасности нахождения в воде и на берегу, уже в этом туристическом сезоне», – сказал он.

В дальнейшем планируется расширить функционал мониторингом воздуха, почвы, воды, выбросов углекислых газов и прочего. «[Мониторинг] будет реализован в рамках федерального проекта, который разрабатывается правительством Российской Федерации», – заключил глава региона.