Губернатор Солодов запустил пилотную программу мониторинга экологии Камчатки

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30.04.2021, 18:52, Новости дня
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил дату старта пилотной версии экологического мониторинга региона, он сообщил, что она заработает летом 2021 года.

«Пилотная версия системы экологического мониторинга заработает на Камчатке с 1 июля 2021 года. Сегодня обсудили ход разработки со всеми вовлеченными сторонами. Первый этап будет включать информационную систему для публикации в онлайн режиме доступных данных мониторинга ответственных федеральных и краевых организаций», – сообщил Солодов в своем Telegram-канале «Солодов. Brief».

Он отметил, что данные планируется предоставлять в картографическом виде и аналитических формах, также будет запущена система сбора и обработки обратной связи от пользователей с автоматической верификацией информации.

«На следующем этапе предполагается наращивание самого объема собираемых данных. Например, качество воды на Халактырском пляже будет регулярно анализироваться на предмет безопасности нахождения в воде и на берегу, уже в этом туристическом сезоне», – сказал он.

В дальнейшем планируется расширить функционал мониторингом воздуха, почвы, воды, выбросов углекислых газов и прочего. «[Мониторинг] будет реализован в рамках федерального проекта, который разрабатывается правительством Российской Федерации», – заключил глава региона.



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