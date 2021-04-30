Доктора рассказали о неприметных признаках алкоголизма

Медики рассказали о незаметных физиологических признаках, сигнализирующих о чрезмерном употреблении спиртных напитков. Специалисты напомнили, что алкоголь негативно сказывается на работе всех органов.

Медики стали чаще говорить о том, что в период самоизоляции, которую ввели во время эпидемии коронавируса, британцы стали выпивать больше спиртных напитков. Они уточнили, что употреблялось 14 единиц алкоголя (количество чистого спирта в миллилитрах, используемого для указаний безопасной порции употребления алкоголя) в неделю, что оказалось больше на 5 единиц, чем до карантина. Из-за этого доктора рассказали о некоторой неявной симптоматике, которая может указывать на злоупотребление алкоголем.

Доктор Люк Працидес сообщил, что такие напитки очень ослабляют иммунитет, что может приводить к кожным инфекциям. Также из-за повреждений кожи изменяется и ее цвет. Медик добавил, что у алкоголиков на теле появляются большие синяки даже от слабых ударов, часто возникает язва, так как алкоголь отрицательно влияет на работу желудка и кишечника.

Санджай Мехта, терапевт, заявила о еще одной проблеме, которая вызывается алкоголем – алкогольная невропатия. Она может проявляться онемением и покалыванием нижних конечностей больного. Специалист подтверждает, что спиртные напитки являются причиной изжоги. Также доктора обращают внимание и на то, что признаком злоупотребления спиртным считается набор или потеря веса. Алкоголики часто употребляют мало пищи и не могут набрать нужное количество питательных компонентов.

Источник: lenta.ru