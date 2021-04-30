Доктор перечислил способы защиты жильцов квартиры от больного COVID

Евгений Тимаков, доктор-инфекционист, пояснил о способах защиты себя от COVID-19, когда люди находятся в одной квартире с заболевшим. Он напоминает, что лучше всего больных людей изолировать.

Коронавирус – инфекционное заболевание с временной и вирусной нагрузкой. Специалист заявил, что если в квартире есть больной с коронавирусом, то проживающие с ним люди должны часто мыть носоглотку и не забывать о масочном режиме в общественных местах. Он напоминает, что места общего пользования лучше посещать через 30 минут после того, как там побывал больной. Помещение нужно часто проветривать, чтобы частицы вируса не циркулировали, а также уклоняться от тесных контактов с заболевшим.

Медик рекомендует пользоваться барьерными препаратами для носоглотки, такими как рекомбинантные интерферон-альфа, что может помочь уменьшить нагрузку. В доме следует разместить очиститель воздуха, который поможет убрать вирус из помещения. Если очистителя нет, то можно пользоваться природными фитонцидами, помогающими осадить вирус на поверхность и инактивировать его. К ним относят лук, который нужно нарезать на кусочки и каждые 2 часа менять луковицы. Эксперт напоминает, что подобный способ не справится с вирусом на 100%, но нагрузку уменьшит.

Если заболевший COVID-19 находится в однокомнатной квартире, то лучше всего между здоровыми людьми и больным человеком установить ширму, чтобы создать препятствия вирусу. Также необходимо часто умываться, промывать носоглотку для удаления частиц вируса из носовых и ротовых пазух. Но самый лучший вариант – это изоляция больного и человека, который за ним приглядывает и готовит пищу.

Источник: vz.ru