 

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился билборд с российской певицей Монеточкой

30.04.2021, 18:50, Разное
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На нью-йоркской Тайм-сквер появился билборд с изображением российской певицы Монеточки. Однако это событие, как оказалось, пока не означает покорение соотечественницей музыкального рынка США.
Российская певица Монеточка, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, регулярно размещает на своих страницах в соцсетях различные новости о творчестве и событиях в личной жизни. В этот раз она опубликовала в профиле Instagram снимок Тайм-сквер в Нью-Йорке, где на одном из рекламных билбордов красуется ее лицо. Фото оказалось не подделкой, однако пока артистка не может похвастаться покорением американского музыкального рынка. Причиной же размещения рекламы стала борьба за равноправие полов.

Как написала сама Монеточка, она стала участницей акции от стримингового сервиса Spotify. В ее рамках организаторы привлекают внимание общественности на проблему неравенства в шоу-бизнесе. Так, всего пятая часть современных музыкантов является женщинами, столько же их в различных хит-парадах. Монеточку не устраивает ситуация, когда дамам отведена только роль муз великих поэтов и художников.

Исполнительница из Екатеринбурга с энтузиазмом откликнулась на инициативу Spotify. 22-летняя российская певица считает, что таким образом удастся склонить чашу весов в пользу прекрасного пола. Также Монеточка призвала своих фолловеров быть толерантнее и добрее при написании комментариев.

Источник: inforeactor.ru



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