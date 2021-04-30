 

Мнение: Россия ввела персональные санкции против ЕС

30.04.2021, 18:48, Разное
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Россия вела персональные санкции против чиновников Евросоюза.

МИД РФ представил список из чиновников ЕС, которым запрещен въезд в РФ в ответ на те же ограничительные меры против россиян. Ими стали:

– председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш;
– директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;
– член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр;
– руководитель прокуратуры Берлина, ФРГ Йорг Раупах;
– председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли;
– глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны в Швеции Оса Скотт;
– глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск;
– заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

(с) Радио Спутник

Из заявления МИД РФ:

Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян.
Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются.
Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации.
Министерство иностранных дел Российской Федерации уполномочено заявить, что в ответ на введенные 2 и 22 марта с.г. Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан закрыт въезд на территорию России в соответствии с Федеральным Законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4719537 – wbyr

Из представленного списка самый значимый это "европейский Володин", в основном же это фигуры средней руки.

PS. Также сегодня "штабы Навального", которые уже официально распущены, были признаны экстремистской организацией. Так сказать залили могилку бетоном и проехались катком. Чтобы с концами.
PS2. Facebook продолжил политику прямой цензуры российских СМИ и заблокировал RT Redfish за материалы антифашистского содержания. Симонян пообещала лично добиваться закрытия Facebook в России, если не восстановят канал. Как по мне, Facebook в текущих реалиях рано или поздно будет отключен. Либо перед Твиттером, либо сразу после него.

Источник: Colonel Cassad



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