Бизнесмен Сейсембаев: Основное время люди стремятся зарабатывать деньги. Этим самым они стремятся стать самыми богатыми покойниками на кладбище

“Я не хочу детей лишать процесса – оставлю им [после смерти] результат. Уоррен Баффет хорошо сказал, и мне нравится: “Я своим детям оставлю ровно столько, чтобы они ни в чем не нуждались и занимались тем, что любят, но не настолько много, чтобы они ничего не делали. Я больше направляю на благотворительность”, – отметил Сейсембаев.

Он подчеркнул, что необходимо уметь не только зарабатывать, но и тратить деньги.

“Очень многим бизнесменам я говорю: “Смотрите. Отношения с деньгами состоят из двух вещей: зарабатывания денег и траты денег. Зарабатывать и тратить. Основное время почему-то все люди стремятся зарабатывать деньги. И этим самым они стремятся стать самыми богатыми покойниками на кладбище. И я говорю: “Слушайте, раз вы знаете истинную цену деньгам и вы эффективно их заработали, то вы именно те люди, которые смогут наиболее эффективно их и потратить. Просто перестройте механизм”, – резюмировал Сейсембаев.

Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Инвестиции – это надежды, выраженные в деньгах. Сбережения – это дисциплина, выраженная в деньгах. Кредит – это нетерпение, выраженное в деньгах. Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:Сейсембаев занимается инвестиционным бизнесом. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2020 году местной редакцией Forbes, он занимает 21-е место.



Дмитрий ГОРДОН

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