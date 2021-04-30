 

Бизнесмен Сейсембаев: Основное время люди стремятся зарабатывать деньги. Этим самым они стремятся стать самыми богатыми покойниками на кладбище

30.04.2021, 18:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я не хочу детей лишать процесса – оставлю им [после смерти] результат. Уоррен Баффет хорошо сказал, и мне нравится: “Я своим детям оставлю ровно столько, чтобы они ни в чем не нуждались и занимались тем, что любят, но не настолько много, чтобы они ничего не делали. Я больше направляю на благотворительность”, – отметил Сейсембаев.

Он подчеркнул, что необходимо уметь не только зарабатывать, но и тратить деньги.

“Очень многим бизнесменам я говорю: “Смотрите. Отношения с деньгами состоят из двух вещей: зарабатывания денег и траты денег. Зарабатывать и тратить. Основное время почему-то все люди стремятся зарабатывать деньги. И этим самым они стремятся стать самыми богатыми покойниками на кладбище. И я говорю: “Слушайте, раз вы знаете истинную цену деньгам и вы эффективно их заработали, то вы именно те люди, которые смогут наиболее эффективно их и потратить. Просто перестройте механизм”, – резюмировал Сейсембаев.

Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Инвестиции – это надежды, выраженные в деньгах. Сбережения – это дисциплина, выраженная в деньгах. Кредит – это нетерпение, выраженное в деньгах. Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:Сейсембаев занимается инвестиционным бизнесом. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2020 году местной редакцией Forbes, он занимает 21-е место.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Психотерапевт объяснил слова Водонаевой о мужчинах без жилья ее архаичным складом ума

07.09 / Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока – 2»

16.11 / Российские и египетские моряки запланировали стрельбы в Черном море

16.03 / Tодоренко вместе с сыном вернулась в Одессу и показала свой микрорайон

25.06 / “Бизнес страдает не только во Львове”. Глава Львовской ОГА раскритиковал решение городских властей смягчить карантин

11.03 / “День В” пришел и ко мне”. Ткаченко вакцинировался от коронавируса

19.12 / Новейшая АПЛ «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море

01.07 / Виртуальная точка поставок газа заработала между Украиной и Польшей

16.10 / Завершен прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов

14.04 / Обнародованы снимки тестового купе новой версии Porsche 911

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика