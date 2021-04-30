Крищенко: В Киеве полицейские пресекли деятельность четырех нарколабораторий, пяти притонов и установили 20 причастных к ним лиц

“Благодаря слаженным действиям представителей Национальной полиции Украины и полицейских столичного главка проведена спецоперация с целью прекращения преступной деятельности наркоторговцев и ликвидации нарколабораторий в разных районах Киева. Среди запрещенных веществ, которые мы изъяли: амфетамин, каннабис, наркотические таблетки, жидкие прекурсоры”, – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Также полицейские обнаружили и направили на экспертизу стеклянные колбы для изготовления наркотиков и прекурсоров, электронные весы, емкости для хранения веществ, медицинские шприцы, зип-пакеты, документы, черновые записи, банковские карты и телефоны.

“В целом в ходе спецоперации ликвидированы четыре нарколаборатории и пять притонов, а также установлено 20 лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. При этом установлено, что сбыт наркотиков и психотропов происходил из рук в руки, через “закладки” и интернет”, – рассказал Крищенко.

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.

Полицейские продолжают устанавливать, кто еще был причастен к работе нарколабораторий.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua

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