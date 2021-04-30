“Я не изверг и сложных блюд вам не дам”. Клопотенко рассказал, что можно быстро приготовить на пасхальный стол

“Вам нужно будет только открыть рецептики и быстренько по ним приготовить еду. Быстренько, потому что я не изверг и сложных блюд вам не дам”, – заявил эксперт.

Первым пунктом в своем списке он указал фаршированные яйца.

“Яйца – это святое и основополагающее. Вы ими там набъетесь утром, а есть кто будет? Правильно – никто, если только вы с ними не замутите что-то вкусное. Например, нафаршируете. Четыре варианта начинок: паста из авокадо, форшмак, паста с брынзой и начинка из консервированного тунца”, – написал Клопотенко.

Также он советует приготовить на Пасху мясо и дополнительные закуски с использованием паштета из сардин, а в качестве альтернативы паскам – морковный бисквит.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:В 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список 50 человек в возрасте до 35 лет, которые влияют на будущее мировой гастрономии.

Христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 2 мая.

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