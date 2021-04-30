У россиянки забрали флаг России прямо во время чемпионата по шашкам

Инцидент случился во время четвертого раунда финального матча чемпионата мира. В нем соревновались россиянка Тамара Тансыккужина и Наталья Садовская из Польши, отмечает РБК. Рядом с женщинами стояли флаги стран, которые они представляли.

Во время игры к столу подошел мужчина. Он убрал с него российский флаг, а также отлепил со стола табличку с изображением российского триколора. Этот фрагмент опубликовало в Twitter издание “Газета.Ru”.

На видео флаг России убрали прямо во время матча мирового чемпионата по шашкам. Россиянка Тамара Тансыккужина этому удивилась, но дальше продолжила игру.

Выяснилось, что так исполнили рекомендации ВАДА. Если бы этого не сделали, то Всемирную организацию шашек могли исключить. pic.twitter.com/bMEWwe5rEG

— Газета.Ru (@GazetaRu) April 28, 2021

Как оказалось, флаги убрал секретарь матча и экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицки, отмечает “Чемпионат”. По его словам, ему позвонили от имени бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг.

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка позже сообщил, что флаг РФ убрали по требованию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По его словам, в организации пригрозили исключить Всемирную федерацию шашек, отмечает Onet.

Контекст:Российским спортсменам запрещено использовать национальный флаг и гимн на Олимпийских играх и чемпионатах мира в связи с допинговым скандалом, случившимся в 2015 году. Тогда ВАДА опубликовало отчет о массовом употреблении допинга в российском спорте. Комиссия также привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014. В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

В ноябре 2019-го комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации применить жесткие санкции в отношении российских спортсменов и спортивных чиновников. 9 декабря 2019 исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд Лозанны сократил до трех лет срок отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Запрет ВАДА будет действовать до 16 декабря 2022 года.

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